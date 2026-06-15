El segundo mejor centro de FP de España está en Valladolid: esto es lo que se estudia

La Escuela de Profesionales Alcazarén de FP Aspasia ha sido reconocida como el segundo mejor centro de Formación Profesional de España.

Según un exhaustivo análisis realizado por la consultora B&F, que ha evaluado más de 600 centros educativos de todo el país.

La clasificación, elaborada a partir del estudio de 631 centros oficialmente registrados en España, selecciona únicamente a 31 instituciones para su ranking final.

Para ello, Strategik analiza 24 indicadores agrupados en ocho categorías y tres grandes bloques relacionados con la calidad docente, la empleabilidad, las certificaciones, la responsabilidad social corporativa, la oferta educativa, las modalidades de formación, las instalaciones y la comunidad educativa.

Uno de los aspectos que ha permitido a la Escuela de Profesionales Alcazarén alcanzar esta destacada posición es su elevada tasa de inserción laboral.

El centro vallisoletano registra un 92% de empleabilidad entre los alumnos que cursan ciclos formativos de grado superior, una cifra que lo sitúa entre los referentes nacionales en materia de acceso al mercado laboral.

Este resultado se sustenta en un modelo formativo basado en la excelencia académica y en una estrecha colaboración con el tejido empresarial.

Alumna de Moda y patronaje. Cedida

Actualmente, el centro mantiene más de 100 convenios de prácticas con empresas del sector privado, facilitando a los estudiantes una experiencia profesional real antes de finalizar sus estudios.

Gemma Rodríguez, responsable del área de Formación Profesional de Grupo Aspasia, destaca que este reconocimiento “supone un respaldo al trabajo diario de docentes, equipos académicos y profesionales que ponen todo su esfuerzo en ofrecer una formación de calidad”.

“Nuestro compromiso es seguir innovando y acompañando a nuestros estudiantes para que puedan desarrollar su talento y acceder a nuevas oportunidades profesionales”, añade.

Adaptada a las necesidades

La Escuela de Profesionales Alcazarén cuenta con una oferta formativa diseñada para responder a las demandas de los sectores con mayor proyección laboral.

Entre sus programas destaca el Grado Superior en Dirección de Cocina, una titulación que forma a profesionales capaces de liderar equipos, gestionar establecimientos de restauración y desarrollar propuestas gastronómicas de alto nivel.

El programa integra conocimientos de gestión, nutrición, calidad y seguridad alimentaria, en un sector que mantiene índices de inserción cercanos al pleno empleo.

Las oportunidades profesionales abarcan desde puestos de cocinero o jefe de partida hasta jefe de cocina, responsable de operaciones de catering o propietario de un negocio propio.

Los salarios oscilan entre los 1.500 y 2.200 euros mensuales en posiciones iniciales, mientras que los perfiles de mayor responsabilidad pueden superar los 60.000 euros brutos anuales.

Otra de las titulaciones con gran proyección es el Grado Superior en Marketing y Publicidad Bilingüe.

Esta formación prepara a los estudiantes para diseñar estrategias comerciales, desarrollar planes de marketing y gestionar campañas digitales en un entorno cada vez más globalizado.

Los perfiles profesionales más demandados incluyen especialistas en marketing digital, SEO/SEM, Community Management, Social Media Management, relaciones públicas e investigación de mercados.

La creciente digitalización de las empresas ha convertido estas competencias en altamente valoradas por el mercado laboral, con salarios que pueden superar los 50.000 euros anuales en puestos especializados y de responsabilidad.

Sector turístico internacional

La oferta académica se completa con el Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, una formación orientada a la gestión integral de establecimientos hoteleros y turísticos.

Los estudiantes adquieren competencias relacionadas con la coordinación de servicios de alojamiento, la gestión de reservas y recepción, la organización de eventos y la dirección de equipos humanos.

Además, uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de realizar prácticas profesionales en hoteles de referencia de Valladolid, España y distintos países europeos gracias a las becas Erasmus+.

Las salidas profesionales incluyen puestos como director de alojamiento, jefe de recepción, gobernanta, subdirector de hotel o gestor de establecimientos de turismo rural.

La combinación de experiencia internacional, dominio de idiomas y formación especializada convierte a estos perfiles en especialmente competitivos dentro de un sector en constante crecimiento.

Con este nuevo reconocimiento nacional, la Escuela de Profesionales Alcazarén refuerza su posición como uno de los principales referentes de la Formación Profesional en España, consolidando un modelo educativo centrado en la calidad, la innovación y la empleabilidad.