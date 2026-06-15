Nuevas viviendas en Valladolid: licencia para 18 pisos en San Martín y 36 plazas para automóviles

La Junta de Gobierno Local ha aprobado varios acuerdos en materia de urbanismo y vivienda que permitirán ampliar la oferta residencial en Valladolid.

Al tiempo que contribuirán a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y a la revitalización de espacios urbanos ya consolidados de la ciudad.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la aprobación de la modificación de la licencia de obras del proyecto para construir un edificio residencial de 18 viviendas, un local comercial, trasteros y garajes en los números 4 y 6 de la calle San Martín, con fachada también a la calle Moros.

La intervención contempla la rehabilitación y conservación de la fachada existente en la calle San Martín, un elemento protegido e incluido en el catálogo arquitectónico del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esta fachada se integrará en un nuevo conjunto edificatorio con frente tanto a la calle San Martín como a la calle Moros y al patio libre de parcela.

El futuro inmueble albergará 18 viviendas, de las cuales 14 serán de dos dormitorios y cuatro dispondrán de tres habitaciones.

El acceso principal se situará en la calle San Martín y dará servicio a dos núcleos de comunicación vertical independientes, destinados a las viviendas orientadas hacia cada una de las dos calles.

Además, el edificio contará con una importante dotación de aparcamientos y espacios auxiliares.

En concreto, dispondrá de 36 plazas para automóviles, ocho plazas para motocicletas y 18 trasteros, uno asociado a cada vivienda. Estas instalaciones tendrán acceso desde la calle Moros y se distribuirán entre una planta semisótano y dos niveles de sótano.

La inversión prevista para esta actuación alcanza los 2.146.986 euros de presupuesto de ejecución material.

Seis nuevas viviendas en Arco de Ladrillo y Niña Guapa

Junto a esta promoción residencial en el centro de la ciudad, la Junta de Gobierno Local ha autorizado otras actuaciones que permitirán sumar seis nuevas viviendas mediante la transformación y división de locales existentes.

En la calle Niña Guapa, número 14, se ha concedido licencia urbanística para modificar un complejo inmobiliario mediante la división de un local en dos apartamentos.

Asimismo, se ha autorizado la conversión de un local en dos viviendas en el número 6 del Paseo del Arco de Ladrillo. A esta actuación se suma la división de otro local en dos apartamentos en el número 40 de la misma vía.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento continúa impulsando la generación de nuevas viviendas a través tanto de promociones de nueva planta como de la reutilización de espacios ya existentes, una estrategia que busca incrementar la oferta residencial y favorecer la regeneración urbana en distintos puntos de Valladolid.