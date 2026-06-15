De fiesta en Arroyo de la Encomienda con un machete de 40 centímetros: detenido un menor de una banda juvenil

Imagen de uno de los controles implementados este fin de semana en La Flecha, en Arroyo de la Encomienda.

Un menor detenido con un machete de 40 centímetros. Este es el principal balance en materia de seguridad que dejan las fiestas de San Antonio 2026 en Arroyo de la Encomienda.

La labor preventiva de la Policía Local y Guardia Civil permitió intervenir el arma y detener al menor antes de que se pudiera producir ningún incidente. El balance que ha hecho el Ayuntamiento es "muy positivo", ya que ha permitido que miles de vecinos y visitantes disfrutaran sin incidentes graves.

La coordinación de ambos cuerpos se tradujo en patrullas conjuntas durante las noches del viernes y el sábado, además de una presencia permanente en los espacios de mayor concentración de personas.

Vista área de la Plaza de Arroyo de la Encomienda este pasado sábado.

La rápida actuación policial se presenta como una actuación que "ejemplifica la importancia de la vigilancia preventiva" durante todas las fiestas, centrada especialmente en la presencia de bandas juveniles violentas.

El alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, ha destacado la "eficacia" del dispositivo y la "intensa labor preventiva" llevada a cabo por los agentes que han integrado el operativo.

A todos ellos les ha facilitado por su "esfuerzo y dedicación" tras un fin de semana en el que Guardia Civil y Policía Local "han trabajado unidos y perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad durante las fiestas".

"Los datos dicen que lo han conseguido", ha añadido el primer edil, que también ha ensalzado la labor de los operarios municipales, el servicio de limpieza y celaduría y los voluntarios de Protección Civil.

Durante estos cinco días se han gestionado 150 actuaciones y servicios por parte de la Policía Local, que ha estado presente en conciertos, peñas, encierros y zonas de gran afluencia.