Entró por la fuerza en casa de su expareja, la violó y revisó su móvil: condenado a 14 años de prisión

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a 14 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su expareja y acceder sin autorización al contenido de su teléfono móvil

Ocurrió tras irrumpir en su vivienda durante la madrugada del 24 de agosto de 2024.

La sentencia, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial el pasado 2 de junio, considera acreditado que el acusado, que había mantenido una relación sentimental de aproximadamente año y medio con la víctima, acudió de madrugada al domicilio de ésta cuando la relación ya había finalizado.

Según los hechos probados, el hombre la esperaba en el portal de su vivienda y logró acceder al interior del inmueble pese a la oposición de la mujer.

Una vez dentro, la obligó a dirigirse a una habitación y la sometió sexualmente contra su voluntad.

El tribunal sostiene que la víctima trató de resistirse y pidió en varias ocasiones que cesara la conducta del acusado.

La resolución judicial destaca que finalmente dejó de oponer resistencia al comprender que no podía evitar la agresión.

Tras los hechos, el condenado consiguió que la mujer le entregara el teléfono móvil desbloqueado y accedió a conversaciones privadas, obteniendo el número de teléfono de un amigo de la víctima al que llamó posteriormente.

La Audiencia considera especialmente relevante la declaración de la denunciante, corroborada por testimonios de personas de su entorno, por la actuación policial inmediata y por las pruebas periciales practicadas.

Entre ellas figuran los análisis biológicos realizados por el Instituto Nacional de Toxicología, que detectaron restos genéticos compatibles con el acusado en las muestras recogidas durante la investigación.

La Sala rechaza la versión exculpatoria del procesado, quien sostuvo durante el juicio que las relaciones sexuales fueron consentidas y que ambos mantenían todavía una relación sentimental.

Asimismo, deberá indemnizar a la perjudicada por las secuelas psicológicas derivadas de los hechos y por los daños morales sufridos.

La resolución también condena al acusado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber accedido sin autorización al contenido privado del teléfono móvil de su expareja.