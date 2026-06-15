El Ayuntamiento de Valladolid entrega sus históricos premios taurinos con Tomás Rufo y Victorino como triunfadores

Entrega de los premios taurinos en el Ayuntamiento de Valladolid con el alcalde, Jesús Julio Carnero en el centro de la imagen.

El Ayuntamiento de Valladolid ha entregado sus premios taurinos, los segundos más antiguos de España, a los grandes triunfadores de la pasada Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo 2025.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, acompañado por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presidido el acto de entrega de los prestigiosos Premios Taurinos San Pedro Regalado, unos galardones que ensalzan la excelencia de los festejos celebrados el pasado mes de septiembre en honor a la patrona.

El gran protagonista de la gala ha sido el matador de toros Tomás Rufo, quien ha recogido el Trofeo San Pedro Regalado a la mejor faena del ciclo vallisoletano.

El jurado ha querido premiar su extraordinaria labor del pasado sábado 13 de septiembre ante el astado 'Porteño', en una actuación que los críticos calificaron como plena de arte, dominio y cadencia.

Aquella tarde se ha completado en el palmarés con el premio al ganadero propietario del toro más destacado, que ha recaído en manos de Victorino Martín por el comportamiento de este mismo ejemplar, de 473 kilos, premiado por su trapío, bravura y nobleza.

El reconocimiento a la labor de las cuadrillas también ha tenido un peso importante en el palmarés de la edición de 2025. El galardón al picador más destacado en la suerte de varas ha sido para Juan Bernal, perteneciente a la cuadrilla de Emilio de Justo, por su magnífica actuación en la tarde del 12 de septiembre.

Asimismo, Rafael González, de la cuadrilla del novillero Marco Pérez, se ha alzado con el trofeo al subalterno más completo gracias a su buen hacer tanto en la ejecución de las banderillas como con el capote de brega durante esa misma jornada de feria.

El jurado encargado de dictaminar los premios ha estado compuesto por un nutrido grupo de críticos y profesionales del sector, entre los que se encontraban José Estévez, Domingo Nieto, Fernando Fernández Román, Carlos Martín Santoyo, Juan García Tejedor, José Ángel Gallego Vázquez, Raquel Sanz Lobo, Jesús Martínez Martínez y Manuel Illana, contando además con el matador de toros David Castro González, 'Luguillano', como invitado de honor.

Tras la presente ceremonia, se consolida el regreso de un galardón histórico instituido por el Consistorio en 1952, catalogado como el segundo más antiguo de España, fue suspendido durante los oscuros años del Gobierno municipal liderado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente Santiago, y recuperado recientemente por el actual Consistorio.