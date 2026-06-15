Antón Costas, presidente del CES, galardonado por su trayectoria profesional en los Premios de la Industria

Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES) desde 2021, será el gran protagonista de los IX Premios de la Industria en España, organizados por la Fundación TecnoVitae.

El jurado de los galardones ha anunciado la concesión a Costas del Premio a la Trayectoria Profesional, reconociendo una carrera excelsa que lo posiciona como una de las voces más prestigiosas y con mayor autoridad del ámbito económico y empresarial del país.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 18 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde Costas tomará el relevo de destacados líderes empresariales que recibieron este galardón en ediciones anteriores, como Clemente González Soler, fundador de Grupo Alibérico, y Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp.

Nacido en Vigo en 1947, Antón Costas atesora un perfil polifacético como ingeniero técnico industrial, economista y doctor en Economía.

A lo largo de su carrera se ha consolidado como un firme defensor del diálogo social y del Estado del bienestar, centrando sus investigaciones en la economía política y el impacto de las instituciones en la reforma económica.

Su labor ha sido clave en la formación de políticas públicas en España, al haber presidido y formado parte de numerosas comisiones de expertos para asesorar a diferentes gobiernos en materias críticas como la vivienda, el desempleo y los servicios públicos.

Además de su actual responsabilidad al frente del CES, Costas posee una dilatada experiencia en el sector privado, institucional y académico.

Fue presidente del Círculo de Economía entre 2013 y 2016, y posteriormente de la Fundación Cercle d’Economia entre 2018 y 2021.

Asimismo, la docencia ha sido uno de los grandes pilares de su vida, ejerciendo durante las últimas tres décadas como catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

Es autor de numerosos artículos, ensayos y libros donde analiza la desigualdad y el capitalismo, defendiendo la necesidad de construir un nuevo contrato social basado en los buenos empleos y las buenas empresas, además de ser un columnista habitual en medios de comunicación.

Por su parte, los Premios de la Industria en España se han consolidado, tras ocho ediciones previas, como el gran referente nacional dentro del ámbito industrial y tecnológico.

Estos galardones reconocen aquellas iniciativas que representan los valores de la industria moderna, tales como la innovación, la sostenibilidad, la competitividad y el compromiso con las personas.

En esta novena edición, la organización entregará un segundo reconocimiento especial, el Premio de Comunicación, que ha recaído en Xataka, el medio nativo digital en español más leído sobre tecnología, ciencia y electrónica de consumo.

Asimismo, un total de 28 empresas competirán por alzarse con el galardón en cada una de las siete categorías principales del certamen, que abarcan la Innovación Industrial, la Industria Agroalimentaria, la Industria del Hábitat, la Industria Solidaria, la Industria de la Movilidad, la Industria Digital y la Iniciativa Emergente.

Entre los miembros del jurado figuran María de la Paz Robina, presidenta de Michelin España Portugal hasta el pasado mes de abril; Ángel Rodríguez Lagunilla, responsable de Manufacturing Agrícola para la región EMEA en el Grupo CNH; Ana Alonso Muñumer, vicepresidenta senior para el suroeste de EMEA en Salesforce; Alberto de los Ojos, director de Inteligencia Artificial de Horse; y José Antonio Galdón, presidente de INGITE.

El comité se completa con representantes de medios especializados, clústeres sectoriales como Vitartis, y portavoces institucionales de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial, el colegio profesional IngenierosVA y la propia Fundación TecnoVitae.