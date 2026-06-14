Herido un hombre de unos 40 años tras un accidente de tráfico en un pueblo de Valladolid

Un hombre de unos 40 años ha quedado inconsciente tras un accidente de tráfico en la carretera Tudela de Montemayor de Pililla, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso, en el que se han visto involucrados una furgoneta y otro vehículo, se ha producido a las 6:10 horas de esta mañana de domingo, 14 de junio.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y el equipo sanitario del centro de salud de Portillo.

Sacyl ha informado que tras este accidente se ha atendido al varón, al que se le ha dado de alta en el lugar.