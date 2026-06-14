Dos hermanas, de Venezuela a España para abrir su nuevo bar: “Vendemos deliciosas tablas a 12 y 15 euros”

Las dos hermanas en el Bar Sol y Luna de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Vemos el futuro de nuestro nuevo negocio hostelero con mucha esperanza y con optimismo. Las expectativas son muy buenas. Si seguimos trabajando bien llegaremos muy lejos”, aseguran dos hermanas que llegaron a Valladolid hace unos años.

Joderlin Díaz, de 37 años, y Joharli Díaz, de 41, han decidido lanzarse a la aventura de emprender en la ciudad del Pisuerga y lo han hecho abriendo el Bar Sol y Luna que se ubica en el Paseo de Isabel La Católica.

Abrieron las puertas de su negocio el pasado 31 de mayo. Se trata de un establecimiento hostelero que cuenta con dos plantas, terraza y cuentan con un espacio abierto al público en el que también se pueden celebrar fiestas privadas o conferencias.

Charlamos con las dos hermanas que nos cuentan todos los secretos de su negocio y vida en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sus vidas

“Somos dos mujeres constantes, disciplinadas, perseverantes, soñadoras y con mucha fe. Nos gusta esforzarnos para conseguir nuestros sueños”, aseguran las hermanas venezolanas en declaraciones a este periódico.

Joderlin Díaz tiene 37 años y es licenciada en Educación. También es monitora de gimnasio. Su hermana, Joharli Díaz también cuenta con estudios en el ámbito educativo y además es esteticista. Tiene 41 años.

“Nacimos en Caracas, en Venezuela. Yo llegué primero a Valladolid, en el año 2022 y Joharli lo hizo en 2023. Nuestra infancia fue dura y complicada, pero, finalmente, salimos adelante”, apuntan Joderlin y Joharli.

Las dos aseguran que, tras su llegada a la ciudad del Pisuerga “están fascinadas con el lugar” y “también agradecidas y muy tranquilas” con la acogida que Valladolid les ha brindado.

De esa comodidad surgió la idea de emprender con su propio negocio hostelero. Ambas, como aseguran, tienen dos años de experiencia en el sector.

Imagen del Bar Sol y Luna en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La idea y puesta en marcha de Sol y Luna

“La idea surge porque pensábamos que contábamos con destrezas para poder emprender con un negocio propio. La idea era la de hacerlo en el sector del deporte y la belleza y buscamos locales, pero nada se adaptaba a lo que buscábamos”, afirman.

Fue después, hace siete meses, cuando este proyecto las llevó a enfocar el tiro al mundo hostelero y a encontrar el espacio perfecto en el Paseo de Isabel La Católica número 27 de la ciudad del Pisuerga.

“En nuestra búsqueda, dimos con este espacio. Anteriormente era un bar que llevaba varios meses cerrado, pero el dueño accedió a alquilárnoslo. Así nació Sol y Luna. Montamos todo nosotras y lo pusimos a nuestro gusto. Abrimos el 31 de mayo y las dos somos las dueñas del negocio”, explican Joharli y Joderlin.

Llevan poco más de diez días abiertas y ya buscan enamorar a su clientela gracias a su trato y a su oferta.

La oferta del lugar

“El local cuenta con dos plantas y unos 94 metros cuadrados. No tuvimos que hacer mucha obra, solo dar algunos toques femeninos y más modernos. El espacio estaba muy cuidado. Afrontamos la aventura desde cero”, aseguran nuestras entrevistadas.

Añaden que por las mañanas “ofrecen desayunos” y “por la noche diferentes cócteles entre los que destaca la piña colada y los mojitos de diferentes sabores”.

“También vendemos deliciosas tablas a 12 y 15 euros para compartir entre dos o tres personas. Está la venezolana, que lleva tequeños, nachos, alitas y mini arepas a 12 euros. Y la tabla española con chorizo, jamón, aceitunas, cacahuetes, pan tostado y mermelada a 15 euros”, señalan las venezolanas.

Todo para que el cliente se vaya tras picar algo sabroso del lugar.

Sin miedo a nada

El Bar Sol y Luna cuenta también con barra de karaoke, un espacio para desarrollar fiestas privadas y conferencias y una terraza con 10 mesas para que 40 personas disfruten de un buen refresco ahora que llega y aprieta el calor.

“La inversión ha sido grande. De momento trabajamos en el lugar nosotras dos solas pero el objetivo pasa por dar empleo a otras personas y conseguir expandirnos en Valladolid”, afirman las hermanas.

Las venezolanas no dudan en asegurar que “no les dan miedo los retos” y miran con optimismo a un futuro que está por escribir tras la apertura, el pasado 31 de mayo, de su establecimiento hostelero.