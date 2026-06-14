Herido grave un hombre de 31 años en el tercer encierro de La Flecha: policontusionado con traumatismo torácico severo

Un toro en un encierro en imagen de archivo. Fotografía: FPF / ICAL.

Están siendo complicadas las Fiestas en Honor a San Antonio de Padua que se están celebrando desde el 10 de junio y que finalizan este domingo en La Flecha (Valladolid), en lo que a los encierros se refiere.

En la tarde de este sábado tenía lugar, en la Plaza de Toros, el Concurso de Cortes, que se desarrolló con normalidad y sin heridos.

No se puede decir lo mismo en el tercer encierro con desencajonamiento de dos toros ‘Toro de San Antonio’ que arrancó a las 20:30 horas con salida en la Plaza de San Lorenzo.

A eso de las 21:15 horas de la tarde un joven de 31 años recibió varios golpes contra el suelo y una talanquera por parte de un toro, sin cornada, durante la celebración del festejo taurino.

“Sufrió un traumatismo torácico severo y ha resultado policontusionado. Su pronóstico es grave”, aseguran fuentes de Tauromed consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El varón tuvo que ser atendido en el lugar y trasladado, posteriormente, al Hospital Clínico de Valladolid.