Un toro en un encierro en imagen de archivo.

Un toro en un encierro en imagen de archivo. Fotografía: FPF / ICAL.

Valladolid

Herido grave un hombre de 31 años en el tercer encierro de La Flecha: policontusionado con traumatismo torácico severo

El varón fue trasladado al Hospital Clínico de Valladolid tras ser golpeado por el toro, sin cornada, contra el suelo y talanquera.

Más información: Herido grave un hombre de 45 años tras ser embestido por un toro en el primer encierro de las fiestas de La Flecha

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Están siendo complicadas las Fiestas en Honor a San Antonio de Padua que se están celebrando desde el 10 de junio y que finalizan este domingo en La Flecha (Valladolid), en lo que a los encierros se refiere.

En la tarde de este sábado tenía lugar, en la Plaza de Toros, el Concurso de Cortes, que se desarrolló con normalidad y sin heridos.

Cogida a Rubén Sánchez en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

No se puede decir lo mismo en el tercer encierro con desencajonamiento de dos toros ‘Toro de San Antonio’ que arrancó a las 20:30 horas con salida en la Plaza de San Lorenzo.

A eso de las 21:15 horas de la tarde un joven de 31 años recibió varios golpes contra el suelo y una talanquera por parte de un toro, sin cornada, durante la celebración del festejo taurino.

Sufrió un traumatismo torácico severo y ha resultado policontusionado. Su pronóstico es grave”, aseguran fuentes de Tauromed consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El varón tuvo que ser atendido en el lugar y trasladado, posteriormente, al Hospital Clínico de Valladolid.