Confirmado: calles afectadas por obras en Valladolid durante la segunda campaña de aglomerado 2026

El Ayuntamiento de Valladolid arranca en las próximas semanas la segunda y última campaña de renovación y mejora del aglomerado viario de 2026, que se extenderá principalmente a lo largo de los meses de julio y agosto.

Esta actuación se centrará en el viario principal de la ciudad e incluye algunas de las avenidas de mayor tránsito, con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado del firme.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases diferenciadas según el tipo de intervención.

En julio se ejecutarán aquellas vías en las que el fresado y la renovación del aglomerado pueden realizarse carril a carril, lo que permitirá mantener la circulación sin necesidad de cortar completamente la calzada.

Estas actuaciones se llevarán a cabo en horario diurno e incluyen la avenida Manuel Jiménez Alfaro, en el tramo entre la avenida de Salamanca y la intersección con Ciudad de La Habana, desde este lunes 15 de junio y proseguirán por la calzada de bajada de la calle Ciudad de La Habana, la avenida Ramón Pradera entre Gloria Fuertes y Bálago, y varios tramos del paseo Juan Carlos I.

Actuaciones nocturnas

La segunda fase, que requerirá corte total de la calzada, se realizará en horario nocturno durante el mes de agosto, elegido por ser el de menor intensidad de tráfico en la ciudad.

Las calles afectadas incluyen varios tramos de la avenida de Burgos y la avenida de Salamanca, el paseo San Isidro, el paseo San Vicente, un tramo de Gabilondo y la calle Joaquín Velasco Martín.

En zonas más céntricas se intervendrá en Nicolás Salmerón, Tudela, la plaza Cruz Verde, Alonso Pesquera, Duque de la Victoria, Doctor Ochoa, Real de Burgos y una pequeña área en Ramón y Cajal. Algunos trabajos previos y el fresado comenzarán ya en la última semana de julio.

Aunque los trabajos de verano no arrancan oficialmente hasta julio, algunas labores preparatorias comenzarán a partir de la segunda quincena de junio. El Ayuntamiento ha elaborado un cronograma detallado con todas las actuaciones previstas, si bien advierte de que este podrá sufrir variaciones en función de posibles imprevistos o de las condiciones meteorológicas.

El consistorio solicita la comprensión y colaboración de los vecinos y conductores durante la ejecución de estos trabajos, que forman parte del programa anual de conservación y mejora de las infraestructuras viarias del municipio.