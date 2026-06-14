Ana (30), la vallisoletana que cumple su sueño tras un gran hallazgo: “Las horas de biblioteca merecen la pena”

En la gran inmensidad del desierto del Sáhara ha emergido un vestigio de un mundo remoto con un enorme coloso que lleva el nombre de Spinosaurus mirabilis. El nombre no es casual porque “mirabilis”, en latín, significa maravilloso.

Se trata de un hallazgo que tuvo lugar en la región de Jenguebi, en Níger, en el año 2022 y que ha sido publicado por la prestigiosa revista Science en este año 2026, concretamente en el mes de febrero. Marca un hito en la paleontología.

Se trata de la segunda especie de espinosaurio descrita formalmente desde que, en el año 1915, se descubriera en Egipto el holotipo de Spinosaurus aegyptiacus, ejemplar que dio nombre a todo el grupo.

Más de un siglo después, un total de 29 científicos de cinco países distintos, firman un capítulo que reescribe la historia de uno de los depredadores más enigmáticos del Cretácico.

Entre ellos estaba la vallisoletana Ana Lázaro, de 30 años en la actualidad y que, por aquel entonces tenía 26. Es geóloga y paleontóloga y habla de la inolvidable experiencia con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Estoy muy orgullosa. Nunca me habría imaginado cumpliendo el sueño de toda mi vida con solo 26 años. Las horas de biblioteca han merecido la pena”, asegura.

Su vida y estudios

“Soy una persona reservada, con objetivos claros y con disciplina suficiente para alcanzarlos. Estereotipo de Capricornio para aquellos que crean en estas cosas, pero siempre con ganas de aventura”, asegura Ana Lázaro Valentín en declaraciones a este periódico.

Nuestra entrevistada nació en Valladolid y tiene 30 años. Es geóloga y paleontóloga. Amante de los videojuegos y también de la lectura, del deporte, de la jardinería y de la música.

“Desde muy pequeña ya tenía claro que quería ser paleontóloga. Siempre fue mi primera opción. Uno de los primeros regalos de Navidad que recuerdo fue una enciclopedia Larousse de dinosaurios cuando tenía cinco años”, explica la vallisoletana.

Su segunda opción era la de ser veterinaria y antes de entrar en la universidad se matriculó y completó un pequeño curso de auxiliar de veterinaria ecuestre así que, de alguna manera, se puede decir que es ambas cosas.

“Mi infancia fue normal. He pasado toda mi vida en Valladolid salvo los años de estudios. Completé un Grado en Geología en la Universidad de Salamanca y cuento con un Máster Universitario en Paleontología Aplicada en la Universidad de Valencia”, nos explica.

Nunca ha parado de buscar excavaciones demostrando su gusto por este mundo.

Excavaciones

“Desde el primer año de carrera busqué excavaciones en las que poder participar. Primero como estudiante para aprender lo máximo posible y, después, como paleontóloga o técnico de excavaciones, siempre de forma voluntaria”, cuenta Ana Lázaro.

Su primera excavación fue en la Sierra de la Demanda, en Salas de los Infantes (Burgos). Allí descubrió que esta era “su pasión” y también hizo muchos amigos.

“De hecho, a dos de mis compañeros y amigos de la expedición a Níger, como son Álvaro Simarro y María Ciudad Real, los conocí allí y compartimos nuestra primera excavación para, años más tarde, cumplir un sueño juntos”, añade.

Posteriormente, pasó parte del verano excavando en la Sierra de la Demanda para el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y, también, en Guadalajara con la UNED.

Sin dormir de la emoción

“Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, lleva años estudiando la paleontología de Níger, pero una expedición tan larga y ambiciosa como esta no es habitual. El plan inicial era realizarla en 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus se tuvo que posponer hasta en tres ocasiones y finalmente se realizó entre agosto y diciembre de 2022”, explica Ana hablando de la aventura.

Confiesa que esto fue “una suerte para ella” ya que algunos miembros del equipo inicial tuvieron que abandonar el proyecto lo que provocó que se abrieran plazas vacantes y una fue para ella.

“Uno de los miembros del equipo de Paul Sereno era Daniel Vidal, a quién conocí excavando con la UNED y me habló del proyecto. Yo, aún, era estudiante de Máster, pero al comenzar en agosto presenté interés en participar y él me dio las instrucciones para presentar mi currículum”, añade Ana.

Apunta que “era comprensible” que todo se midiera de forma minuciosa en lo que tenía que ver con el equipo de Sereno ya “iban a ser tres meses trabajando de sol a sol a temperaturas altísimas y en un lugar inhóspito con cierto nivel de peligrosidad”.

“No cualquiera se atrevería ni daría la talla. Fue el propio Paul Sereno el que me escribió un correo electrónico dándome la bienvenida al equipo a altas horas de la madrugada debido a la diferencia horaria con Estados Unidos. No pude dormir de la emoción”, añade nuestra entrevistada.

Pronto se lo contó a sus padres y empezó con los trámites habituales de visados, vacunación internacional y compra de equipamiento para sobrevivir en el desierto.

La expedición y el hallazgo

La expedición, como nos cuenta la vallisoletana, estaba estructurada en tres partes para cubrir diferentes zonas del Sáhara y llevar a cabo un trabajo minucioso como el que se realizó.

Ana Lázaro junto a parte de la expedición. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“El descubrimiento del Spinosaurus mirabilis se dio en la tercera parte de la expedición, en el mes de noviembre, en una zona del Sáhara que los locales llaman Jengebi, donde se encuentran los restos fósiles el Cretácico Superior”, explica Ana Lázaro.

Añade que “se encontraron tres nasales, hueso del cráneo, de tres individuos diferentes, todos ellos con esa característica cresta” y también “fragmentos de mandíbula y dentarios” que gracias al trabajo en laboratorio “dieron como resultado un gran porcentaje del cráneo, además de algunas vértebras”.

“Spinosaurus se denomina al género de dinosaurios terópodos espinosáuridos de gran tamaño que se han encontrado en el Cretácico Superior del continente africano. Hasta este momento, el género Spinosaurus contaba con una única especie, el Spinosaurus aegyptiacus. Este hallazgo amplía la diversidad de Spinosaurus. Se estima que el mirabilis tiene unos 95 millones de años”, afirma nuestra protagonista.

Un hallazgo histórico.

Muy orgullosa

“Estoy muy orgullosa. Nunca me habría imaginado cumpliendo el sueño de toda mi vida con solo 26 años. Las horas de biblioteca merecen la pena. Hay compañeros de profesión que en toda su carrera no verán una expedición como esta. Todo el esfuerzo se ha visto recompensado y me siento muy afortunada”, afirma nuestra entrevistada.

La vallisoletana Ana Lázaro durante la expedición. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Añade que los restos fósiles de Spinosaurus mirabilis “siguen en estudio” y que “aún pueden darnos mucha información sobre este animal”.

“Por el momento Níger no cuenta con un laboratorio apto para la preparación, conservación y estudio de restos fósiles por lo que los hallazgos de esta expedición serán estudiados en el Laboratorio de Paul Sereno en Chicago”, explica la vallisoletana.

Sin embargo, nos cuenta que parte del proyecto y compromiso de Sereno con Níger “consiste en la construcción de un museo allí” para “albergar los restos de dinosaurios nigerinos, que no son pocos, y poder formar en la disciplina a los estudiantes que lo deseen”.

El futuro

Nuestra entrevistada sigue viviendo en Valladolid. El siguiente paso académico en su carrera investigadora pasa por conseguir un doctorado, pero, de momento, no está matriculada en ninguno.

“Siempre que pueda seguiré dedicando los veranos a excavar. Mancharme de polvo y tierra me llena más que cualquier tabla de datos. Ojalá, en el futuro, pueda volver a Níger. Aún hay mucho por descubrir. Siempre lo describimos como una oportunidad única en la vida, pero esperemos que sea solo una forma de hablar y pueda repetir”, afirma Ana.

Añade que “no sabe si como investigadora habrá un logro mayor que publicar en Science” por lo que su objetivo y deseo pasa por “seguir dedicándose a lo que le apasiona” y “embarcarse en aventuras para seguir acercando la ciencia y la paleontología a la gente”.