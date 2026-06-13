Un día de fiesta en la UEMC para 100 estudiantes

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha celebrado hoy el acto de imposición de becas de la Promoción 2026 de sus titulaciones online y semipresenciales, una ceremonia académica en la que participaron cerca de un centenar de estudiantes que culminan sus estudios de grado y máster universitario.

El acto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad, estuvo presidido por el rector de la UEMC, David García López, y contó como padrino de la promoción con Javier Ochoa, director de Adopción y Gestión del Cambio en Data & AI en Banco Santander, profesional especializado en transformación empresarial con más de 25 años de experiencia impulsando proyectos vinculados a la inteligencia artificial, la analítica de datos, el cloud computing y la innovación tecnológica.

El rector de la UEMC, David García López, destacó durante su intervención que la graduación representa “un momento de alegría, reconocimiento y celebración” que culmina años de esfuerzo, constancia y determinación.

Asimismo, puso en valor el compromiso demostrado por los estudiantes de las titulaciones online y semipresenciales, muchos de los cuales han compatibilizado su formación universitaria con responsabilidades laborales y familiares.

“Nunca es tarde para seguir aprendiendo”, señaló, subrayando que los graduados han demostrado disciplina, resiliencia y capacidad de adaptación para alcanzar una meta académica exigente.

García López animó además a los egresados a afrontar el futuro con ilusión y confianza en sus capacidades, especialmente en un contexto marcado por la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial.

En este sentido, recordó que, más allá del conocimiento técnico, serán los valores humanos los que marquen la diferencia: “La gran cuestión no es si la inteligencia artificial transformará nuestras vidas, sino con qué actitud vamos a gestionar ese cambio”.

El rector defendió el papel de la Universidad como espacio de formación integral, capaz de preparar profesionales competentes, pero también personas comprometidas, responsables y capaces de trabajar en equipo.

Por su parte, Javier Ochoa animó a los graduados a afrontar los nuevos retos profesionales con una actitud abierta al aprendizaje permanente, subrayando la importancia de la adaptación al cambio, la innovación y el desarrollo de competencias vinculadas a la transformación digital en un entorno laboral en constante evolución.

En representación de los estudiantes intervino Cristian A. López, alumno del Grado en Ingeniería de Organización Industrial, quien dirigió unas palabras de agradecimiento a profesores, familias y compañeros, recordando el esfuerzo realizado para compatibilizar estudios, trabajo y responsabilidades personales durante su formación universitaria.

La UEMC cuenta actualmente con más de 3.000 estudiantes matriculados en titulaciones online y semipresenciales, entre grados y másteres universitarios. De ellos, cerca de 1.500 finalizan sus estudios durante el presente curso académico: más de 500 en programas de grado y más de 1.000 en másteres. El alumnado procede de 32 países, principalmente de Europa y Sudamérica, lo que refleja el creciente alcance internacional de la oferta académica de la Universidad.

En la ceremonia participaron estudiantes de las titulaciones híbridas y virtuales de los grados en Derecho, Educación Primaria, Periodismo, ADE, Psicología, Publicidad y Relaciones Públicas, Criminología, Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización Industrial y Nutrición Humana y Dietética.

También estarán presentes los alumnos de los másteres universitarios en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, Dirección y Gestión de Personas, Dirección y Planificación Financiera, Organización y Comunicación de Eventos, Gerontología y Atención a la Dependencia, Investigación y Gestión de la Innovación, Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas

Además, de Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media, Dirección y Administración de Empresas (MBA), Psicopedagogía (Virtual o no presencial), Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos (Big Data)

Y de Acceso a la Abogacía y la Procura, Energías Renovables y Sostenibilidad Energética, Innovación e Investigación en Educación, Imagen Pública, Dirección de Eventos y Protocolo, y Prevención de Riesgos Laborales, acompañados por profesorado, personal investigador y de administración y servicios de la UEMC.