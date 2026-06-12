Reconocen a Tordesillas en unos premios nacionales por la "convivencia ejemplar" entre el territorio y la energía eólica

Imagen de archivo de la inauguración Parque Eólico de Carrecastro en marzo de 2023.

La villa de Tordesillas (Valladolid) ha sido reconocida con el premio EOLO 2026, un galardón que distingue su "destacada contribución al desarrollo, impulso y convivencia de la energía eólica".

Más en concreto, el reconocimiento llega en la categoría Integración Rural de la Eólica, de estos premios nacionales organizados por la Asociación Empresarial Eólica. Será el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, el encargado de recoger esta distinción en representación de los vecinos.

La gala de entrega tendrá lugar el próximo 8 de julio en Madrid y estarán también presentes diferentes representantes institucionales, empresariales y profesionales vinculados al sector eólico en España y lejos de nuestras fronteras.

Desde los organizadores, se ha destacado el "compromiso de Tordesillas con un modelo de desarrollo energético plenamente integrado en el entorno rural, así como el impacto positivo que este ha generado en el municipio".

De esta forma, han trasladado la enhorabuena a la Villa del Tratado por su "contribución al impulso de la energía eólica y por su convivencia ejemplar con el territorio".

El primer edil de Tordesillas ha valorado "muy positivamente" el galardón y ha subrayado el papel de Nadara "a la hora de apostar por una relación con el municipio que ha puesto en valor el entorno arqueológico donde opera, impulsando además ayudas a la formación y colaborando en distintas actividades y eventos".

Seis años de integración e implicación

El parque eólico de Nadara, antes Renantis, se ubica en el cerro de Carrecastro, entre Tordesillas y Velilla. Lleva operando desde 2020 e implica una apuesta por las renovables basada en el respeto al entorno y el fomento del desarrollo rural.

Por su ubicación, la construcción de este parque conllevó un importante trabajo de intervención arqueológica encaminada a la documentación del gran yacimiento de la Edad de Bronce situado en el lugar.

Adscrito a la cultura de Cogotas I, es uno de los yacimientos más emblemáticos del periodo final de este grupo cultural, que llegó a extenderse por la meseta central entre el 1600 y el 1100 a.C.

Los trabajos de excavación arqueológica se llevaron a cabo sobre un área de 2.816 metros cuadrados, lo que hace de la intervención una de las más extensas efectuadas sobre un yacimiento de este tipo.

Los trabajos fueron desarrollados bajo la dirección del catedrático de la UVa Germán Delibes y coordinado por los arqueólogos responsables Manuel Crespo y Ángel Palomino de Patrimonio Global.

Los datos del yacimiento vieron la luz finalmente en 2023 a través de una publicación científica. Además de esta inversión de la compañía por poner en valor 250 estructuras arqueológicas, la empresa se ha involucrado en el desarrollo del entorno con la convocatoria de un Plan de Apoyo al Estudio de Energías Renovables y Sostenibles.

Así, han otorgado becas a estudiantes o autónomos residentes en la zona interesados en ampliar su formación y estudios sobre este sector. Por si fuera poco, Nadara se implica anualmente con Tordesillas colaborando con distintas actividades y eventos del ámbito cultural o de desarrollo empresarial que tienen lugar en la localidad en colaboración con el Consistorio.

“La relación ha sido muy positiva desde un primer momento, gracias a una apuesta decidida desde el Ayuntamiento por la energía eólica pero también a la óptima disposición de Nadara a la hora de poner en valor nuestro entorno y potenciar en todos los ámbitos el municipio", ha precisado Oliveira

"Estamos encantados de recibir este galardón y esperamos que esta colaboración, que sirve de claro ejemplo de las ventajas que aporta la cooperación público-privada, pueda mantenerse por muchos años para beneficio de todos los tordesillanos”, ha concluido el primer edil.