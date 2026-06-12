El pueblo de Valladolid con más de 5.000 habitantes que acogerá la actuación de una orquesta de moda este verano

Cigales es un municipio de la provincia de Valladolid que cuenta con una población de 5.454 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La localidad vallisoletana va a estrenar, este fin de semana, el Festival Cigales en Vino que pasa por ser una nueva apuesta por la música, pero también por la cultura y el enoturismo, que de eso sabe, y mucho, el lugar.

El festival tendrá, como escenario principal, el recinto Espacio Multiusos Exterior ‘Camino de la Dehesa’ donde se va a desarrollar una amplia programación dirigida a públicos de todas las edades.

Este domingo, 14 de junio, llegará la inauguración y la actividad se va a prolongar el viernes, 19, sábado, 20, y domingo 21 del mes de junio.

Este domingo, la actividad del nuevo evento va a comenzar con la actuación de Nueva Línea, una de las orquestas que cuentan con mayor proyección en el panorama musical actual.

Ha logrado una gran repercusión con temas como Un Beso, Noche de Copas o Al Golpito. Conocemos, al detalle, la historia de dicha orquesta.

Desde 2003

Nueva Línea es un grupo musical y orquesta fundado en el año 2003, originario de Arafo (Tenerife) y que está especializado en música bailable latina. Siempre se ha caracterizado por tener cantantes solistas femeninas.

Dispone de un amplio repertorio con diferentes géneros y estilos musicales como pueden ser la cumbia, el tecno-merengue, el reggaeton, la bachata, el poplatino y también la salsa.

La orquesta asegura que “ha cuidado con gran detalle la realización de los arreglos musicales, siempre orientados a la personalidad del grupo, así como la puesta en escena de sus componentes” para “lograr un show dinámico, atractivo y participativo para todo el público.

Dicho público se lo pasa en grande con las actuaciones de la orquesta.

Ideal para festivales o verbenas

Se trata de un grupo ideal para participar en verbenas, conciertos o festivales como el que se va a desarrollar, por vez primera, en Cigales.

Dispone, además, de cinco trabajos discográficos cuya producción ha sido realizada por el productor José Marrero y ha contado con la participación de grandes músicos del panorama musical canario.

Cuenta también con diferentes videoclips y constantes actualizaciones en todas sus redes sociales y también en las más importantes plataformas de música digital actuales con los que se ha impulsado la carrera del grupo obteniendo reconocido éxito y aceptación por parte del público.

Cabe destacar también que han compartido escenario con grandes artistas en varios conciertos, cosechando un éxito rotundo en cada de una de sus presentaciones en todo el archipiélago canario.

Entre ellas se incluye su participación en los Carnavales internacionales de Santa Cruz de Tenerife en diferentes ocasiones.

Este domingo, 14 de junio, entre las 19:45 y las 21:45, la famosa orquesta hará vibrar a Cigales.