Mojados encara los días grandes de sus fiestas de San Antonio 2026: un festival de batucadas, capea y fuegos artificiales

Imagen de archivo de las fiestas de San Antonio en Mojados este año.

El pasado 5 de junio, Mojados (Valladolid) arrancó las actividades principales de sus fiestas de San Antonio 2026, aunque la programación se inició algunas semanas antes. Y ahora, la localidad encara los días grandes de estos festejos en los que espera para este fin de semana un festival de batucadas, una capea y hasta fuegos artificiales.

Este viernes, 12 de junio, tendrá lugar la presentación del libro 'Zurdo', de Chema Moro, en la biblioteca municipal y a partir de las 23:00 horas el ritmo lo pondrán Sinestesia y DJ Isma González.

En el marco del 'Batucada Festival Tukumbae', las actividades comenzarán este mismo viernes en la zona de instituto con la recepción y entrega del pack de bienvenida a los participantes de 17:00 a 20:00 horas.

Antes del concierto de Sinestesia y la sesión del DJ Isma González, a las 21:00 horas se celebrará una exhibición de los blocos inscritos en el festival.

Ya el sábado, 13 de junio, los inscritos serán recibidos a las 09:00 horas en la zona del instituto y a las 10:00 se procederá a la apertura del Mercado Artesanal y la 1ª parte del taller de percusión.

De 12:30 a 17:00 los participantes tendrán tiempo libre y tras el descanso comenzarán la 2ª parte del taller, para a las 19:00 dar una nueva exhibición de blocos. A las 22:45 horas, en la plaza de toros, se celebrará el espectáculo show de Porbatuka y se procederá a continuación a la quema de una falla.

El día se cerrará con el concierto de Sara LaFuente y un espectáculo show de Ipade Illu en la Plaza San Juan. Será el domingo cuando concluyan las actividades en el marco del festival.

Antes, el sábado, tendrá lugar una capea popular en la Plaza de Toros, con entrada gratuita, a partir de las 19:00 horas. Los fuegos artificiales serán en el Campo de Fútbol a partir de las 00:00 horas.

Rutas medioambientales del Llano a Valhondo, el desfile de sambódromo o una tirada de tanga y rana cerrarán el fin de semana.

Pero esto no acaba aquí, ya que Mojados continuará celebrando actividades hasta el próximo 28 de junio por sus fiestas de San Antonio 2026, entre las que destaca el gran chupinazo y el XXIV encierro infantil y concurso de cortes para menores de hasta 2º de Primaria el 20 de junio.