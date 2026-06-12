El festival literario más importante de Asia se vive a lo grande en Valladolid: música, gastronomía y mucha diversión

El JLF Valladolid pasa por ser la edición española del prestigioso Jaipur Literature Festival (el festival literario más importante de Asia) que se celebra en la ciudad del Pisuerga como puente de intercambio cultural entre India y el mundo hispanohablante.

La cuarta edición de JLF Valladolid Spain 2026 ha celebrado, este viernes, su acto inaugural en Valladolid, en la Plaza del Libro de Campo Grande, que va a consolidar a la ciudad como una de las grandes sedes europeas del diálogo cultural entre India y España.

El festival, que comenzó ayer en Madrid con una sesión inaugural en IE University, continúa ahora en Valladolid hasta el próximo domingo 14 de junio con una programación multidisciplinar que reúne literatura, pensamiento, música, patrimonio, gastronomía, talleres y experiencias culturales.

Inauguración

El acto inaugural ha contado con la participación de Jayant N. Khobragade, embajador de la India en España; Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid; Mar Sancho Sanz, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León; Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid.

También han participado Antonio Largo Cabrerizo, rector de la Universidad de Valladolid; Sanjoy K. Roy, director general de Teamwork Arts; Guillermo Rodríguez Martín, director de Casa de la India; y William Dalrymple, fundador y codirector del Jaipur Literature Festival.

Su presencia subraya la dimensión institucional, cultural e internacional de una cita que sitúa a Valladolid en el centro del intercambio cultural entre India y España.

Tras la inauguración, la programación ha continuado con una de las grandes sesiones de esta edición: “El poder de la compasión”, protagonizada por el Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi en conversación con Laura Martínez Ruibal, directora de El Ojo Crítico de Radio Nacional de España.

La conversación ha abordado el papel de la compasión, la justicia y la responsabilidad colectiva ante un mundo marcado por la desigualdad, la violencia y la fragmentación social.

A lo largo del día, el festival desplegará también conversaciones en torno a los clásicos literarios, la distopía, la gastronomía y la memoria cultural, además de actuaciones musicales en distintos espacios de la ciudad, culminando con el concierto de flamenco-jazz y música carnática con Jorge Pardo Trío de Reyes y Ambi Subramaniam en Plaza Zorrilla.

Fotografía de familia del JLF Valladolid 2026.

Valladolid como “espacio de diálogo literario”

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha señalado: “La cuarta edición de JLF Valladolid Spain consolida a nuestra ciudad como un espacio de diálogo literario internacional y como una cita ya imprescindible en el calendario cultural de Valladolid. Acoger la edición española del Jaipur Literature Festival nos permite reforzar nuestra vocación como ciudad abierta, hospitalaria y comprometida con la cultura, el conocimiento y el encuentro entre pueblos”.

Mar Sancho Sanz, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, ha destacado: “JLF Valladolid Spain es una oportunidad para proyectar la riqueza cultural de Castilla y León en un contexto internacional y para reforzar los vínculos entre India y España desde la creación, el pensamiento y el patrimonio. El festival demuestra la capacidad de la cultura para generar diálogo, atraer nuevas miradas y situar a nuestra comunidad en el mapa de los grandes encuentros culturales”.

Sanjoy K. Roy, director general de Teamwork Arts, ha afirmado: “JLF Valladolid Spain continúa creciendo como un puente vivo entre India y España, reuniendo a escritores, pensadores, artistas y públicos en un espacio compartido de ideas, imaginación y diálogo. Valladolid se ha convertido en un hogar natural para estas conversaciones, reflejando la convicción del festival de que las historias tienen el poder de conectar comunidades más allá de las fronteras”.

Por su parte, Guillermo Rodríguez, director de Casa de la India, ha subrayado: “Para Casa de la India, traer el JLF Valladolid Spain a nuestro país supone reforzar una misión que forma parte de nuestra identidad desde hace más de dos décadas: tender puentes culturales entre India y España. Además, concretamente Valladolid ofrece un contexto único para este encuentro, por su patrimonio, su tradición literaria, su universidad y su capacidad para acoger propuestas que combinan pensamiento, arte, música y experiencias compartidas”.

La jornada anterior marcó el inicio de esta cuarta edición con la sesión inaugural en Madrid. Ya en Valladolid, el festival celebró sus actos de bienvenida en Casa de la India y la primera sesión vallisoletana, “Una cuestión de crimen”, con Shrabani Basu y Marta Robles en conversación con Carlos Flores. La jornada concluyó en el Palacio de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid con “Ragas Nocturnas”, un concierto Candlelight presentado por Fever, ‘Celebration Partner’ del festival, con el compositor y virtuoso del sarod Soumik Datta y el maestro de tabla Apurba Mukherjee.

Actividades

Durante los próximos días, el festival desplegará su programación en distintos espacios de Valladolid, entre ellos Campo Grande, Casa de la India, Museo Casa de Cervantes, Plaza Zorrilla y el Palacio de Santa Cruz, con conversaciones literarias, lecturas poéticas, actuaciones musicales, talleres, propuestas patrimoniales y encuentros vinculados a la gastronomía, la traducción, la historia, los derechos humanos, el cine, la novela negra y el pensamiento contemporáneo.

Entre las sesiones destacadas de esta edición figuran “Los clásicos eternos”, con Juan Manuel de Prada y Jesús Ruiz Mantilla; “Escribiendo el fin del mañana”, con Tara Menon y Jorge Volpi; “Gastronomía, memoria y cultura”, con Anand George, Marc Segarra y Álvar Hinojal; “El arte de la traducción”, con Navtej Sarna, Yolanda Castaño y Oscar Pujol; “La metamorfosis del texto: adaptaciones al cine”, con Fernando Colomo y Shrabani Basu; y “La vía dorada”, con William Dalrymple, presentado por Alberto Garín.

La programación musical tendrá también un papel destacado a lo largo del festival, con actuaciones de artistas indios y españoles. Entre ellas, el concierto de flamenco-jazz y música carnática con Jorge Pardo Trío de Reyes y Ambi Subramaniam, así como propuestas de música sufí, música clásica india, sesiones de Morning Music, talleres y experiencias en torno a la danza y las artes escénicas.

Producido por Teamwork Arts, compañía responsable del Jaipur Literature Festival y sus ediciones internacionales, y coproducido en España junto a Casa de la India, JLF Valladolid Spain continúa posicionando a Valladolid como una gran plataforma europea para el diálogo cultural entre India y el mundo hispanohablante. Como el único JLF internacional que se celebra en un país no angloparlante, con servicio de traducción simultánea en sus sesiones, el festival ofrece una experiencia inclusiva y multilingüe que conecta voces del sur de Asia y del ámbito hispánico.

JLF Valladolid Spain 2026 cuenta con el apoyo de sus patrocinadores institucionales, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, con Fever como ‘Celebration Partner’. Entre sus socios universitarios se encuentran la Universidad de Valladolid, IE School of Arts & Humanities y KIIT, mientras que Abadía Retuerta participa como ‘Hospitality Partner’. El festival se presenta además en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, la Embajada de España en India, la Embajada de India en España, el Museo Casa de Cervantes, la Fundación Consejo España India y la Asociación Kalarte.