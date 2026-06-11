Irene (18), la mejor nota de la PAU 2026 en Valladolid con un 9,88: “Voy a hacer Física, me apasionan las matemáticas”

Irene Senovilla, mejor nota de la PAU 2026 en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este miércoles, 10 de junio, conocíamos las notas de la prueba de acceso a la universidad (PAU) que se celebraba en el distrito de la Universidad de Valladolid los pasados días 2,3 y 4 de junio, cuyos resultados dan un 98,55% de aprobados.

Eran un total de 4.286 los alumnos que se presentaban a la convocatoria ordinaria en el distrito de la Universidad de Valladolid que abarca las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. De ellos, un total de 4.224 lograban aprobar las pruebas. La nota media final ha sido un 7,58.

Irene Senovilla Martín es la mejor nota PAU 2026 en Valladolid con una nota de 9,88 en la fase general. En la específica ha sumado un 13,688 como explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tiene 18 años y es vallisoletana. Amante de la lectura, de pintar y de salir con sus amigos.

“Me llamaron desde la Universidad para comunicarme que era la mejor nota de Valladolid. No me lo creía, pero estoy muy contenta y orgullosa tras todo el esfuerzo de los últimos días”, apunta.

Se define como una persona “trabajadora y autocrítica” a la que “le gusta llevarse bien con la gente” y que disfruta de esas pequeñas cosas como pasar un buen rato con su familia y con su gente de confianza.

El bachillerato lo ha completado en el IES Arca Real y antes pasó por el Colegio Virgen Niña. Ahora ya mira a la universidad después de completar una PAU casi perfecta.

“He estudiado lo normal. Como mis amigos. Unas cuatro o cinco horas al día. Ha sido peor el antes de comenzar los exámenes, por los nervios, que, durante la celebración de las pruebas, pero, por suerte, todo ha ido bien", explica.

Y tanto. Ha obtenido un 10 en Lengua, un 9,6 en Historia, y otros dos dieces, tanto en matemáticas como en Inglés. También realizó el examen de Física en el que obtuvo un 9. Todo para sumar 9,88 en esa fase general y 13,688 en la específica.

“Estoy muy orgullosa por todo el trabajo que hay detrás. Voy a hacer Física, me apasionan las matemáticas y la ciencia desde que era pequeña. Quiero aportar mi granito de arena”, asegura nuestra entrevistada.

Irene es una joven que, pese a su corta edad, tiene las cosas bien claras. En breve afrontará una nueva vida como universitaria, haciendo lo que más le gusta tras superar el bachillerato primero y la PAU 2026, después.

“Ahora, me iré unos días de vacaciones”, finaliza la vallisoletana. La verdad es que se lo tiene bien ganado tras el gran esfuerzo realizado.