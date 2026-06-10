El pueblo ideal para comer lechazo: tiene un castillo del siglo IX, una plaza medieval y bodegas subterráneas

Cuando se trata de disfrutar del auténtico lechazo asado hay un pueblo de la provincia de Valladolid que sobresale por encima de muchos otros. No se admiten dudas.

Se trata de Peñafiel, una histórica villa situada en pleno corazón de la Ribera del Duero que combina patrimonio, tradición, vino y una de las gastronomías más reconocidas del país.

Con algo más de 5.100 habitantes, Peñafiel se encuentra a apenas 56 kilómetros de Valladolid y se ha convertido en una de las escapadas más atractivas para quienes buscan historia, vino y buena mesa.

Su imponente castillo, su singular plaza medieval y sus famosas bodegas subterráneas completan una visita que tiene como protagonista indiscutible al lechazo castellano.

La imagen más reconocible de Peñafiel es su espectacular castillo, levantado sobre una estrecha loma que domina todo el valle.

Si preparas una escapada de esas para sacar las mejores fotos, la recomendación es que lo visites por la mañana.

La primera fortificación fue construida entre los siglos IX y X y desempeñó un papel clave durante la consolidación de Castilla tras la conquista definitiva de la villa por el conde Sancho García en el año 1013.

Posteriormente fue ampliado y reconstruido, especialmente durante la época del infante don Juan Manuel.

La silueta que hoy contempla el visitante corresponde principalmente a las reformas realizadas hasta la segunda mitad del siglo XV.

Actualmente, el castillo alberga el Museo Provincial del Vino de Valladolid, ¡cómo no!.

Un espacio dedicado a la cultura vitivinícola de la Ribera del Duero que permite conocer la estrecha relación entre el territorio y uno de sus productos más emblemáticos.

La plaza medieval

Otro de los grandes atractivos de Peñafiel es la Plaza del Coso, conocida popularmente como El Corro.

Se trata de uno de los espacios urbanos más singulares de Castilla y León y está considerada una de las plazas medievales de toros más antiguas de España.

La tradición taurina en este recinto está documentada desde el año 1433.

Durante las fiestas de Nuestra Señora y San Roque, que se celebran cada mes de agosto, la plaza vuelve a llenarse de vecinos y visitantes para disfrutar de encierros y festejos populares.

Su importancia histórica va más allá de la actividad taurina. A diferencia de otras plazas mayores españolas, no nació alrededor de una iglesia o de un edificio consistorial, lo hizo como un espacio destinado a actividades lúdicas, justas y torneos medievales.

Las bodegas subterráneas

A los pies de la fortaleza se extiende otro de los tesoros menos conocidos de Peñafiel: sus bodegas subterráneas.

Excavadas bajo la ladera del castillo, algunas de ellas tienen su origen a finales del siglo XV.

Estas galerías, que en algunos casos alcanzan entre 150 y 200 metros de longitud, servían tradicionalmente para conservar el vino producido por los cosecheros de la zona.

El lechazo, la gran seña de identidad gastronómica de Peñafiel

Pero si hay algo por lo que miles de visitantes llegan cada año hasta esta localidad vallisoletana es por su gastronomía y, especialmente, por el lechazo asado. Es el momento de sentarnos a la mesa.

El plato se elabora con cordero lechal alimentado exclusivamente con leche materna, una característica que proporciona una carne especialmente tierna y jugosa.

La receta tradicional apenas necesita agua y sal, ya que el protagonismo recae en la calidad del producto y en la cocción lenta en horno de leña.

Los asadores de Peñafiel han conservado durante generaciones las técnicas tradicionales castellanas, utilizando hornos alimentados con leña y sarmientos de vid que aportan un sabor característico e inconfundible.

No es casualidad que muchos viajeros organicen una excursión expresamente para degustar este plato.

La localidad cuenta con decenas de restaurantes especializados donde el lechazo es la auténtica estrella de la carta, convirtiéndose en uno de los principales motores del turismo gastronómico de la zona.

Peñafiel reúne en pocos kilómetros algunos de los mayores atractivos de la provincia de Valladolid: un castillo con más de mil años de historia, una plaza medieval única, bodegas centenarias excavadas bajo tierra y una tradición gastronómica que tiene en el lechazo a su máximo representante.