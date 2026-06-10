Merche, Fernandisco y una orquesta de moda en un nuevo festival en Cigales: cuatro días de ensueño y abonos desde 45 €

Presentación del festival Cigales en Vino en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid

El vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, acompañado del alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, el concejal de Festejos, Juventud y Agricultura, Pablo Centeno y el empresario Miguel Hernáez, han dado a conocer la iniciativa ‘Cigales en Vino’.

Se trata de un evento que combina música en directo, ocio familiar, cultura y la promoción de los vinos de Cigales en el que también estuvieron arropados, durante la presentación, por artistas locales que forman parte del cartel como David García, Mario del Pozo y Javier Herrero del grupo Ubi Sunt y el DJ Omar.

“La localidad va a acoger durante cuatro jornadas conciertos, actividades familiares y propuestas de ocio en torno al vino y la cultura con artistas como Merche, Melocos, Fernandisco o la orquesta Nueva Línea”, ha asegurado el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez.

Un festival que va a tener, como escenario principal el recinto Espacio Multiusos Exterior ‘Camino de la Dehesa’ donde se va a desarrollar una amplia programación que va a ir dirigida a todas las edades.

“Es un placer participar como colaboradores en esta nueva iniciativa. Cigales está de moda y marida, de forma perfecta, el vino con la música”, ha asegurado David Esteban durante la presentación.

El alcalde de Cigales ha añadido que se trata de un “evento muy especial que une vino, gastronomía y música con artistas de nivel nacional e internacional”, para disfrutar durante estos cuatro días del evento.

Cartel del festival en Cigales.

Cuatro días de mucha música

Como han explicado el alcalde y el concejal durante la rueda de prensa que se ha celebrado en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, la inauguración va a tener lugar el próximo domingo 14 de junio.

Lo hará con la actuación de Nueva Línea, una de las orquestas con mayor proyección del panorama musical actual, que ha “logrado una gran repercusión con temas como Un beso, Noche de copas o Al golpito”. Este día también estará en Cigales el grupo de baile Medel Moves y Dj Omar como artistas locales.

La programación va a continuar el viernes, 19 de junio, con el concierto de Merche. Que pasa por ser una de las artistas más reconocidas del pop español y que llega a la localidad vallisoletana dentro de su gira ‘Abre tu mente ahora 2026’.

En su actuación repasará alguno de los temas más destacados de su amplia trayectoria musical como No me pidas más amor, Eras tú, Si te marchas o Bombón. Todo en una jornada que concluirá con la actuación de Dj Enygma y Jowi para los más jóvenes.

El sábado, 20 de junio, llegará el turno para la nostalgia y los grandes éxitos musicales. Desde las 18:00 horas turno para DJ Charlie para ambientar la llegada de los visitantes.

Luego será el turno del joven grupo local Ubi.Sunt para dar paso al popular Dj Fernandisco que hará un recorrido por sus temas más emblemáticos de las décadas de los 80 y los 90.

A continuación, turno para Melocos que interpretará temas conocidos como Cuando me vaya, Somos o Cada Golpe y que rendirán homenaje a algunos de los himnos de la Movida Madrileña.

Para finalizar esa noche del sábado, será el turno de la Macro Disco Revolution Show.

El festival Cigales en Vino va a concluir el domingo, 21 de junio, con una jornada especialmente dedicada al público infantil y familiar.

El recinto se va a transformar en un gran espacio de ocio con hinchable, concierto de Sheyla Galván y, después, un DJ para celebrar el inicio de las vacaciones escolares de verano.

Precio de entradas y abonos

Las entradas y abonos para el festival se pueden adquirir a través de la web Forvenues y cuentan con diferentes modalidades de acceso, entre ellas una zona Front Stage que permitirá disfrutar de los conciertos desde una ubicación preferente.

El precio de los abonos es de 45 euros el general y de 55 el front stage y las entradas para cada día del festival tienen un coste de 12 y 17 euros para el día 14, de 20 y 30 euros para los días 19 y 20 y de 10 euros para el día 21.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa supone “una nueva apuesta por la dinamización cultural y turística del municipio, reforzando la imagen de Cigales como un destino ligado a la música, la gastronomía y el vino”.

Con el nacimiento de Cigales en Vino, la localidad suma una nueva propuesta a su calendario anual de eventos, con el objetivo de “atraer visitantes, generar actividad económica y poner en valor el patrimonio vitivinícola que ha convertido a Cigales en la reconocida Cuna del Clarete”.