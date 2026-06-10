Los mejores planes para disfrutar del verano en la Casa de Zorrilla: un jardín romántico, poesía y cine bajo las estrellas

La casa-museo de José Zorrilla volverá a posicionarse como uno de los principales escenarios culturales de la ciudad durante la temporada estival.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, acompañada por Pedro Ojeda, presidente de Amigos del Teatro y coordinador de Valladolid Letraherido, ha presentado la programación ‘¡Es tiempo de verano en la casa del poeta!'.

Esta propuesta reunirá más de 40 citas dirigidas a todo tipo de público que se desarrollarán entre el 17 de junio y el 26 de septiembre, teniendo como escenario principal su jardín romántico.

El programa comenzará del 17 al 19 de junio con varias presentaciones editoriales, entre las que destaca la de Celtas Cortos, 40 años con hebra, de Gregorio Ibáñez Gómez, que contará con el propio autor y miembros de la mítica banda vallisoletana.

Como antesala a las actividades del jardín, el 20 de junio a las 21:00 horas se celebrará la séptima edición de ‘El Tenorio en la calle’, trasladando en esta ocasión la obra de Zorrilla al barrio de la Rondilla, en una ubicación exacta que se desvelará próximamente.

Seguidamente, del 22 al 26 de junio, el espacio acogerá las muestras de fin de curso de Espacio Escénico La Bien Pagá, cerrando este primer bloque el recital de Los poetas del Campo Grande.

Los más pequeños y jóvenes también tendrán su espacio con el regreso del exitoso programa de dinamización histórica Comando Pucela, que se desarrollará del 30 de junio al 31 de julio, de martes a viernes y en horario de mañana.

Los niños de entre 6 y 11 años podrán poner a prueba sus dotes detectivescas con cuatro misiones ambientadas en la historia local, que abarcan desde las bambalinas del Teatro Calderón hasta el viaje de las aguas de Argales.

Como gran novedad, este año se incorpora una experiencia piloto de escape room para jóvenes de entre 12 y 16 años titulada ‘La cautiva del Teatro Calderón’, programada para los días 30 de junio y 2 de julio.

Ambas actividades son totalmente gratuitas, siendo necesaria la inscripción previa a partir del 17 de junio.

El mes de julio estará marcado por una intensa actividad de poesía, teatro y grandes efemérides musicales.

Volverá el Aula de Poesía El poeta y sus voces de Amigos del Teatro y se celebrará un recital literario-musical en homenaje al centenario de Carmen Martín Gaite.

En el plano musical, se han programado seis conciertos de estilos como el folk, el blues o el flamenco, destacando el estreno absoluto de la obra integral para voz y piano de Manuel de Falla, interpretada por Luis Santana y Víctor Carbajo con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor.

Completarán el cartel Raúl Olivar, Antía Muíño, Germán Díez, la banda 32/29 Blues y el dúo instrumental de Jonnathan El Barouki y José Gabriel Nunes.

Por su parte, el teatro cobrará fuerza con cinco funciones a cargo de compañías como Birlavoz Teatro, Cíclica Teatro, La Kimera, Teatro de Poniente y Valquiria Teatro.

Durante el mes de agosto, los jueves por la noche, el jardín se transformará en un cine de verano con el ciclo ‘Leyendo a Kipling en la gran pantalla’, organizado junto al Cineclub Casablanca en el 90º aniversario del fallecimiento del Nobel británico.

Se proyectarán en versión original subtitulada clásicos como El hombre que pudo reinar, Capitanes intrépidos, Gunga Din y El libro de la selva, todas ellas precedidas por una presentación para contextualizar la obra.

En septiembre, la Casa de Zorrilla se sumará a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo con cortometrajes de humor de la asociación Rodinia, representaciones teatrales a cargo de Amigos del Teatro, Pino Cairel y el Grupo Tú y yo, y los conciertos de Raúl Rulo y el dúo CaracolaDos.

El broche final a la temporada estival lo pondrá la tercera edición del Festival Rara Avis de literatura de género, centrado en el terror, la fantasía y la ciencia ficción, del 24 al 26 de septiembre.

Respecto al acceso a las actividades, la organización ha informado de que los recitales poéticos, las presentaciones editoriales y el Aula de Poesía serán de entrada libre.

Por otro lado, requerirán invitación gratuita los espectáculos de La Bien Pagá, el ciclo de cine de Kipling, los eventos de Ferias y la presentación del libro de Celtas Cortos.

Estas invitaciones podrán recogerse en el propio centro desde el sábado anterior a cada actividad.

Finalmente, el resto de las actuaciones de julio tendrán un precio único de 8 euros y las entradas saldrán a la venta a partir de mañana, jueves 11 de junio, existiendo además la posibilidad de adquirir un bono especial de seis espectáculos por el precio de cinco.