El talento emergente de la Escuela Alcazarén deslumbra a 600 asistentes en el gran desfile de moda de final de curso

Imagen del gran desfile de moda de final de curso de la XV promoción de Patronaje y Moda de la Escuela Alcazarén.

El talento emergente de la Escuela de Profesionales de Alcazarén, en Valladolid y centro perteneciente al Grupo Aspasia, deslumbraron con sus diseños a los 600 asistentes que acudieron al gran desfile de moda de último curso, una cita que sirve como uno de los principales escaparates para los jóvenes diseñadores de Castilla y León.

El evento estuvo marcado por el talento y la creatividad de los alumnos de último curso del Grado Superior en Patronaje y Moda, que con este hito ponen punto final a su etapa formativa antes de salir al mercado laboral.

Una auténtica celebración del diseño y del talento emergente, donde se reunieron representantes institucionales, familiares, profesionales del sector, antiguos alumnos y amantes de la moda.

Además, la edición de este año contó con la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada como madrina, quien acompañó a los estudiantes en este momento clave en su trayectoria académica y profesional.

El resto del jurado ha estado compuesto por el responsable de líneas privadas del Grupo Aspasia, Fernando Aguilar; la representante de A&B Hyslabor Nazaret Borrajo; la directora provincial de Educación, María Agustina García; la directora general de Comercio y Consumo, María Petit; la directora de Marketing de ByD, Carla Fernández; la concejala de Juventud, Carolina del Bosque; y la delegada territorial, Raquel Alonso.

Sobre la pasarela pudieron verse las colecciones creadas por los estudiantes que han terminado su etapa formativa en Patronaje y Moda, trabajos que mostraron meses de investigación, dedicación y desarrollo creativo.

Cada propuesta enseñó una visión personal de la moda, combinando técnica, innovación y capacidad artística a través de una puesta en escena que sorprendió de nuevo al público asistente.

La XV promoción de Patronaje y Moda de la Escuela Alcazarén puso punto final al curso este pasado lunes con el gran desfile de graduación

La jornada ha servido para poner en valor el papel de la formación especializada como motor de desarrollo profesional dentro de un sector que está en constante transformación.

La Escuela de Profesionales de Alcazarén atesora una larga trayectoria formando a profesionales de la industria de la moda, entre los que destacan nombres como el diseñador Baro Lucas, uno de los actuales referentes.

La ganadora del desfile

Uno de los momentos que se esperaban con más deseo fue la entrega de los reconocimientos a los mejores proyectos presentados durante esta edición. El primer premio fue para Azucena Galván.

A su vez, la calidad de los trabajos presentados volvió a poner de manifiesto el alto nivel creativo y técnico de los alumnos de esta promoción 2025-2026, pero también la capacidad de la escuela para conectar la formación con las necesidades reales de la industria.

La gala también dio pie a la entrega de los diplomas a los estudiantes graduados que inician ahora una carrera profesional en el sector de la moda.

Desde la organización han querido destacar la consolidación de este desfile como un evento referente dentro del panorama creativo de Castilla y León.

"Cada año comprobamos cómo nuestros alumnos son capaces de sorprender con propuestas originales, innovadoras y perfectamente ejecutadas. Este desfile representa la culminación de su esfuerzo y, al mismo tiempo, el comienzo de nuevas oportunidades profesionales", han precisado.

La pasarela repleta de creatividad y una nueva generación de diseñadores listos para afrontar nuevos desafíos pusieron punto final a una edición que volvió a demostrar que Castilla y León tiene una cantera de talento capaz de proyectarse más allá de sus fronteras.