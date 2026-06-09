¿Qué está pasando en Valladolid? Violencia extrema, reyertas y bandas latinas, el explosivo cóctel que va a más

Siete policías heridos, otros tantas personas detenidas y un nuevo altercado violento. Valladolid amanecía este pasado domingo, 7 de junio, con un episodio que ha vuelto a despertar la sensación de inseguridad en la ciudad.

Los últimos meses han asentado un nuevo mix delictivo que combina violencia extrema, reyertas y bandas latinas, aunque el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, negaba esto último y hablaba de "imitadores", a pesar de que la Justicia dictaba ese mismo día una sentencia que reconocía su asentamiento en Valladolid.

"Que tienen la estructura de banda latina, que se llaman así y tienen ese sentimiento de pertenencia, eso es cierto totalmente", incide Natalia Castán, portavoz de Jupol en Valladolid, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El aumento de la criminalidad en la ciudad es un hecho consumado y así se refleja en el último informe del Ministerio del Interior del primer trimestre de 2026, con un crecimiento en cómputo general del 8,8% con respecto al año anterior.

Estos datos son aún más preocupantes si atendemos únicamente a las cifras de criminalidad convencional, obviando los ciberdelitos y las estafas informáticas, ya que se ha registrado una subida del 16,5%.

En este apartado se incluyen homicidios dolosos y asesinatos consumados, también en grado de tentativa, delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, o contra la libertad sexual, robos con violencia e intimidación, tráfico de drogas o hurtos.

La trifulca en la barriada del 29 de octubre es el último episodio, pero Valladolid viene arrastrando diversos casos en los que las armas blancas y los heridos de gravedad han sido protagonistas. En lo que va de año, el caso más grave fue la muerte de Juan Esteban.

El joven de 18 años falleció a causa de una cuchillada en el tórax a manos de un menor inimputable. Los primeros indicios apuntaron a un conflicto entre bandas latinas, aunque la familia de la víctima negaba la relación de esta con este tipo de grupos.

En aquel suceso también hubo otras dos jóvenes detenidas, que acompañaron al presunto agresor a la hora de perpetrar los hechos. La calle Democracia, una zona cercana al colegio Amor de Dios, fue el escenario de este crimen que elevó el debate de la inseguridad en Valladolid.

Poco después, en marzo, la Plaza Circular sería objeto de una nueva pelea con las bandas latinas como protagonistas, donde las armas blancas fueron, otra vez, los principales agravantes de los hechos.

Los machetazos y las bandas latinas volvieron a escena en Valladolid el pasado mes de mayo, cuando una trifulca de bandas latinas terminó con varios heridos y al menos 10 personas detenidas, entre ellos un menor de edad a quien se le imputa como el presunto instigador de los hechos con un machete.

Los datos, en cifras

A pesar de todo, el informe del Ministerio del Interior, al que habrá que sumar algunos de estos hechos en el próximo trimestre, refleja una caída del 36,1% en cuanto a delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria.

Durante los primeros tres meses de este año son 23 los casos a este respecto, frente a los 36 de 2025. Natalia Castán, que no niega estos datos, no obstante, matiza que el sentimiento generalizado de mayor inseguridad por estos hechos se debe a que las reyertas y sus consecuencias son "más graves".

Asimismo, añade que estas bandas latinas no están únicamente formadas por jóvenes sudamericanos, sino que también hay españoles o marroquíes.

"Una chica que pertenecía a una de estas bandas y era española decía que son sus hermanos, que miran por ella. Son jóvenes, en muchos casos adolescentes que han encontrado ese sentimiento de pertenencia y grupo", advierte.

A la mayor gravedad de este tipo de hechos, se le suma el aumento desbocado de otros tipos de delitos como los que van contra la libertad sexual. En este apartado, las cifras han crecido un 75%, de 16 a 28, mientras que las agresiones sexuales, más en concreto, han subido un 700%, de 1 a 8, en enero, febrero y marzo.

Los robos con violencia e intimidación también han aumentado considerablemente, siendo un 110,5% más que el año pasado, al pasar de 19 a 40. Los hurtos también muestran subidas, así como los robos con fuerza en domicilio o la sustracción de vehículos.

El segundo tipo de delitos que más ha subido después de las agresiones sexuales con penetración han sido los relacionados con el tráfico de drogas, que en Valladolid han pasado de 7 a 17 en este primer trimestre, un 142,9%.

Todo este conglomerado delictivo, especialmente el más violento, en Jupol lo relacionan con un mayor "sentimiento de impunidad" por parte de los autores. A esto se le suma, además, que los agentes "muchas veces no sabemos cómo actuar porque si te defiendes mal porque a lo mejor piensan que has sido desproporcionado".

"Te abren un expediente, te suspenden de empleo y sueldo y al final es nuestro medio de vida, no tenemos otro", lamenta Natalia para denunciar el desamparo que sienten.

"Menos respeto"

Asimismo, la portavoz sindical también expone un "menos respeto" hacia la autoridad de los agentes. "Al margen de las estadísticas o de lo que sea, lo que notamos en las calles es que cada vez nos respetan menos y estamos menos respaldados", incide.

Por ejemplo, desvela que uno de los agentes que resultó herido en la calle Garza de este pasado domingo recibió "un botellazo en la cabeza". "Intervino con un escudo invertido, pudo reducir a dos, pero luego otro llegó por detrás y le golpeó", relata.

Precisamente, uno de los primeros sentimientos que despertó en este agente la actuación fue que "menos mal que me ha dado un botellazo y no me ha pegado un machetazo". "Fíjate en qué cosas pensamos...", precisa Castán.

Es en este último caso donde también cree que se da un caso de impunidad por parte de los presuntos autores. "Hoy ya están en libertad después de lo que han hecho", denuncia.

La portavoz de Jupol tiene la fiel creencia, en general, de que "si las consecuencias no son muy graves, pues lo siguen haciendo", especialmente en los casos de robos o peleas.

Las reivindicaciones de la Policía Nacional en Valladolid pasan por exigir un mayor número de medios, especialmente humanos, porque, aunque el catálogo de puestos está "casi cubierto al 100%, es del 2008 y no es lo mismo la delincuencia que hay ahora que a la que había entonces".

También reclaman que se reafirme el principio de autoridad de los agentes y el reconocimiento de profesión de riesgo, como ya sucede en otros cuerpos policiales. "Hay un sentimiento de impunidad, más violencia y menos respeto", zanja Natalia sobre la criminalidad en Valladolid.