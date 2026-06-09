El convento de Valladolid del siglo XIX que se convertirá en hotel en verano y residencia de estudiantes en invierno

Convento del Corpus Christi, en el paseo Prado de la Magdalena de Valladolid Leticia Pérez Ical

El antiguo convento del Corpus Christi, construido por las monjas dominicas a finales del siglo XIX en el paseo del Prado de la Magdalena de Valladolid, se reconvertirá próximamente en una residencia de estudiantes para la época de otoño, invierno y primavera, y en un hotel en verano.

Tal y como ha anunciado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, este martes se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la licencia de demolición de un edificio anexo en el número 12, dentro de un proyecto que contempla la rehabilitación y ampliación del antiguo convento dominico.

La actuación permitirá recuperar este conjunto histórico, deshabitado desde que la comunidad religiosa abandonó el inmueble, para destinarlo a estudiantes durante el curso económico y a los turistas en la época estival.

La actuación contempla la demolición de un edificio que se ubica en el número 12 del paseo del Prado de la Magdalena, la rehabilitación del convento y su ampliación mediante una nueva construcción, además de la construcción de un edificio en el solar que quedará libre.

La ampliación del convento se realizará sobre un espacio libre no protegido en la parcela. El conjunto de las obras dará como resultado 294 habitaciones que se distribuirán entre los distintos inmuebles que integran este proyecto propulsado por Smart Student Housing S.L.

Los alojamientos se distribuirán de la siguiente manera: 149 habitaciones en el propio convento, 40 en la ampliación, 21 en el denominado edificio histórico 'rector' y 84 en el nuevo edificio proyecto en la parcela del número 12.

Toda esta actuación se lleva a cabo en dos parcelas clasificadas como Suelo Urbano Consolidado. La del convento, en el número 8, pertenece al Área Especial conventual AE-9 , mientras que la segunda se sitúa en el número 12.

El proyecto se ha desarrollado partiendo de los valores patrimoniales del conjunto, teniendo en cuenta que el convento del Corpus Christi pertenece al Catálogo Arquitectónico del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la ficha particularizada DSR 051.

Esto implica que tiene una protección estructural (P3) que afecta tanto al edificio conventual como a las edificaciones auxiliares. Los espacios libres del convento y las cercas de ladrillo que delimitan la parcela también disponen de protección ambiental (P4).

Con esta concesión, el Ayuntamiento de Valladolid pretende dar un nuevo paso en la tramitación de una actuación que propiciará la recuperación y puesta en valor de un inmueble de interés patrimonial.

Asimismo, asegura la preservación de sus elementos protegidos a la vez que se combina con nuevos usos que contribuirán a la dinamización de la zona y a ampliar la oferta de alojamiento para el ámbito universitario y turístico.