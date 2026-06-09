Choque fatal entre camiones en la N-601, en un pueblo de Valladolid: un muerto y otro herido trasladado al hospital

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital Río Hortega de Valladolid tras un choque frontal entre camiones en el término municipal de La Mudarra, en la provincia de Valladolid.

El suceso se ha producido a la 1:05 horas de la madrugada de este martes, 9 de junio, cuando el Centro de Emergencias de Castilla y León 112 recibía una llamada que alertaba del siniestro en el kilómetro 218 de la N-601.

El alertante informaba de la colisión entre dos camiones tras un choque frontal. Solicitaban asistencia sanitaria para sus ocupantes ya que como aseguraban, uno de ellos estaba atrapado e inconsciente en el interior de uno de los vehículos.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal médico ha confirmado la muerte de un hombre y ha atendido y trasladado al otro varón, en UVI móvil, al Hospital Río Hortega de la capital del Pisuerga.