Carnero aprueba 6 M€ en inversiones y pone fecha a la nueva plaza de las Brígidas y el parking de La Victoria

Jesús Julio Carnero en la rueda de prensa de este martes tras la Junta de Gobierno Loca.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado más de 6 millones aprobados para sacar adelante hasta ocho proyectos entre los que está la remodelación y conversión en semipeatonal de la Plaza de Santa Brígida, las obras del parking de La Victoria y la conversión del convento de Corpus Christi en residencia de estudiantes y hotel.

En una rueda de prensa convocada tras la Junta de Gobierno Local de este martes, 9 de junio, el primer edil ha avanzado que las obras de revitalización de la Plaza de Santa Brígida está previsto que terminen en el mes de diciembre.

Una actuación que se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Valladolid de recuperación de espacios urbanos e históricos, que contará con un presupuesto cercano a los 950.000 euros y supondrá la conversión en semipeatonal de todo el entorno.

El futuro espacio, basado en el proyecto 'Claustro Vivo', tendrá más zonas verdes y nuevos puntos para el encuentro ciudadano. El contrato ha sido adjudicado a Mestolaya S.L., que trabajará sobre una superficie de 4.192 metros cuadrados.

Las obras implicarán la eliminación de aparcamientos en superficie, que serán compensados con superávit con los que se generarán en el entorno de la futura Ciudad de la Justicia, la mejora de la urbanización, la renovación del alumbrado público y la incorporación de vegetación.

También se va a sustituir dos tramos de colector de saneamiento. El proyecto es obra del arquitecto César Jiménez Cerrada, que ganó el concurso convocado por el Consistorio para definir la futura configuración del espacio.

La referencia serán los patios y claustros históricos característicos de la ciudad del Pisuerga, recuperará la alineación histórica del arbolado y reforzará el protagonismo de la vegetación como elemento estructurador.

En el centro se ubicará un jardín destinado al paseo, la estancia y la celebración de actividades culturales y ciudadanas. Por el perímetro se desarrollará un paseo arbolado que hará de elemento transicional entre las calles peatonales que confluyen en la plaza y el espacio central.

Por su parte, Carnero ha avanzado que internamente irán trabajando en otras actuaciones como en la Plaza de San Miguel o San Pablo, pero ha incidido en que ahora están "volcados" en la Plaza de Santa Brígida.

Parking de La Victoria

Por otro lado, este martes también se ha aprobado la adjudicación de las obras para la reforma y reparación del parking de la Plaza de la Solidaridad, en el barrio de La Victoria, una reivindicación histórica que está previsto se vea cumplida en un plazo de 5 meses desde el inicio de la actuación.

El presupuesto destinado es de 288.222 euros, el contrato ha sido adjudicado a Eléctricas Olmedo Cáceres S.L., y supondrá la puesta en servicio de 281 nuevas plazas para el vecindario.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha explicado que ahora mismo están realizando un estudio de mercado para decidir si algunas de estas plazas se destinarán mediante abono mensual a los residentes o comerciantes de la zona.

Cabe recordar que dicho aparcamiento permanece cerrado desde 2016, fruto de una inundación que lo inutilizó por completo a raíz de un fallo del sistema de bombeo y agravado por el elevado nivel freático por la proximidad del Canal de Castilla.

Convento del Corpus Christi

El tercero de los asuntos es la concesión de la licencia de demolición del proyecto de rehabilitación y ampliación del antiguo convento del Corpus Christi, en el paseo del Prado de la Magdalena, que se transformará en una residencia de estudiantes durante otoño, invierno y primavera y será un hotel en la época de verano.

La actuación, impulsada por Smart Student Housing S.L., permitirá recuperar este conjunto histórico, dándole un nuevo uso residencial con capacidad para 294 habitaciones.

La intervención contempla la demolición del edificio del número 12 del Paseo del Prado de la Magdalena, la rehabilitación del convento del Corpus Christi, su ampliación con una nueva construcción en el espacio libre no protegido que hay en la parcela y un nuevo edificio en el solar que quedará libre por la demolición.

Las habitaciones, 294 en total, se dividirán en 149 en el convento, 21 en el llamado edificio histórico 'rector', 40 en la ampliación y 84 en el nuevo inmueble proyectado.

Más asuntos

En otro orden de cosas, se ha aprobado la convocatoria de un concurso de anteproyecto para el futuro Espacio Joven de Parquesol, en el que distintos despachos de arquitectura tendrán seis semanas para presentar sus propuestas.

El proyecto está enmarcado en el V Plan Municipal de Juventud 2025-2028 y el futuro espacio será construido junto al Centro de Vida Activa y la Biblioteca Municipal, generando en la zona un polo de servicios públicos de referencia para esta zona en el suroeste de Valladolid.

Asimismo, se ha dado luz verde a la adjudicación por casi 930.000 euros a las obras de rehabilitación y refuerzo del firme, además de la adecuación del drenaje, en el Camino Viejo de Simancas.

La empresa adjudicataria ha sido Contratas y Obras San Gregorio S.A., que actuará sobre un tramo de 2,5 kilómetros entre la calle París y el término municipal de Simancas. El plazo de finalización previsto es el próximo mes de octubre.

Aquavall, por su parte, ha recibido la aprobación para destinar 2,1 millones de euros para adquirir un nuevo motor de biogás para mejorar la eficiencia energética de la estación depuradora de Valladolid.

Esto permitirá aprovechar el biogás que se genera por el tratamiento de aguas residuales de la ciudad a través de un proceso biológico. Todo ello producirá energía eléctrica y térmica para destinar a las propias instalaciones a partir de sus recursos.

Además de todo esto, la Junta de Gobierno Local también ha servido para licitar por un millón de euros la compra de seis nuevos vehículos para el Servicio de Parques y Jardines.

Y, por último, se ha adjudicado las obras para mejorar pavimentos, redes de agua, alumbrados y señalización de la Fase II de la urbanización La Cumbre por un importe de 446.926 euros.