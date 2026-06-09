Aparatoso incendio en Valladolid tras estallar una bombona de gas durante una barbacoa

Aparatoso incendio en Covaresa tras estallar una bombona de gas durante una barbacoa ICAL

Susto grande en Valladolid. Una explosión de una bombona de gas durante la celebración de una barbacoa provocó en la noche de este martes un aparatoso incendio en el barrio vallisoletano de Covaresa.

Un suceso que obligó al desalojo de cuatro viviendas unifamiliares y que, pese a la espectacularidad de las llamas, no dejó heridos de gravedad.

Según informaron fuentes de la Policía Nacional, el fuego quedó controlado gracias a la rápida intervención de los Bomberos de Valladolid, que movilizaron cuatro dotaciones hasta la zona afectada.

El incidente se produjo pasadas las 22.00 horas en un área residencial situada entre las calles Ancares y Fuentes Carrionas, muy próxima al centro comercial Vallsur.

La única persona que precisó asistencia sanitaria fue un agente de la Policía Municipal, que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario por inhalación de humo mientras colaboraba en las labores de desalojo y aseguramiento del perímetro.

Aunque no se registraron daños personales de consideración, la explosión y el posterior incendio causaron importantes desperfectos materiales.

Algunos testigos alertaron de que, tras la detonación de la bombona, las llamas se propagaron a un árbol situado junto a una de las viviendas, favoreciendo la extensión del fuego.

Como medida preventiva, los servicios de emergencia ordenaron el desalojo de cuatro viviendas unifamiliares cercanas mientras se desarrollaban las tareas de extinción y control del incendio.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, ocurrido apenas unos minutos antes de la intervención de los equipos de emergencia.