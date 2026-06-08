Los trabajadores de Hacienda de huelga avisan: "Si no hay avances no descartamos ninguna medida de presión"

Concentración de los trabajadores de la Agencia Tributaria ante la sede en Valladolid.

Una parte de los trabajadores de la Agencia Tributaria no han acudido este lunes, 8 de junio, a su puesto para secundar el paro convocado por la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) para reclamar la carrera profesional, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento de la profesión de riesgo para el personal de vigilancia aduanera.

Una huelga de 24 horas, iniciada a las 00:00 horas, a la que estaban llamados también los 1.123 empleados de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Alrededor de medio centenar se han movilizado a las 11:00 horas en la Delegación Especial de la Comunidad, encabezados por Serafín Herrera, responsable de CSIF en esta materia.

"No estamos hablando de un problema puntual, es una situación acumulada durante varios años", ha resaltado el responsable sindical ante los medios de comunicación, quien ha avisado de que no descartan ninguna medida de presión si no hay avances.

En este sentido, ha denunciado una "pérdida de plantilla, que está además envejecida, una falta de recursos y problemas de distribución y sobrecarga de trabajo".

A pesar de este contexto, ha subrayado que los trabajadores sacan igualmente el trabajo, las campañas y las tramitaciones, pero con "una menor fuente de recursos y pérdida de derechos". Todo ello afectando a un servicio público que "se está resintiendo".

Asimismo, ha recalcado la especial casuística en Castilla y León, "un territorio disperso y extenso, con oficinas pequeñas y falta de plantilla, con trabajadores desplazados que hace todo más complicado".

"No se puede gestionar la realidad de Castilla y León desde Madrid porque los territorios no son iguales", ha incidido el responsable de CSIF.

En cuanto a sus reivindicaciones, Herrera ha explicado que la carrera profesional "no es un privilegio, es un derecho lógico" para que el personal lo pueda "aprovechar profesional y retributivamente con criterios objetivos, transparentes y negociados".

De esta manera, ha exigido que se "cumpla y actualice" el acuerdo de 2007, donde se contemplaba la activación de la carrera horizontal de la plantilla, con las reclasificaciones y el reconocimiento transcurridos desde las últimas en 2018 y 2019 y que cualquier adaptación del nuevo modelo se haga con garantía".

Respecto al teletrabajo, Serafín Herrera ha recordado que en 2024 se firmó un compromiso de tener modelos de trabajo propios a principios de 2025, pero, sin embargo, en la actualidad se continúa con un "modelo rígido, poco flexible, limitado y dependiente en exceso de jefaturas y unidades".

"Esto provoca desigualdades entre territorios, áreas y compañeros. Por eso estamos exigiendo las medidas más avanzadas que ya existen en la Administración General del Estado y que el teletrabajo se convierta en una herramienta útil de organización, conciliación y movilidad", ha añadido.

En cuanto al colectivo de vigilancia aduanera ha explicado que "no es una unidad cualquiera", ya que son compañeros que "intervienen en la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo y el crimen organizado, cada vez más organizado y más profesionales".

"Y lo hacen con menos medios y menos plantilla. Por eso reivindicamos la profesión de riesgo en vigilancia aduanera, con todas las consecuencias", ha hecho hincapié.

En este punto, ha clamado por el impulso del procedimiento para aplicar coeficientes reductores y puedan anticipar la jubilación, una revisión del catálogo de puestos de trabajo, mejoras retributivas, formación específica y una mayor protección y seguridad jurídica.

Por último, ha lamentado que en las últimas horas la Dirección de la Agencia Tributaria ha promulgado un "comportamiento que ha agravado un poquito más el conflicto" al intentar "imponer de manera unilateral" una jornada de trabajo con una franja horaria "excesiva y restrictiva".

"Liquidan la cortesía y luego también en la campaña de la renta se ha advertido de que ha subido el personal laboral fuera del horario de trabajo de la campaña habitual por la tarde", ha asegurado.

Además, también ha cargado contra unos servicios mínimos fijados que son "excesivos" durante estas jornadas de huelga y contra "un intento de negociación con el resto de fuerzas sindicales dejando de lado a CSIF, lo que rompe la confianza, debilita la negociación colectiva y provoca una división social".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento al resto de sindicatos y de la plantilla para que se movilice, ya que "la división solo beneficia a quien bloquea". "No es el momento para negociaciones paralelas, de cálculos internos ni de protagonismos, es el momento de que todos juntos defendamos el derecho de los trabajadores", ha sentenciado.

Serafín Herrera ha detallado, en cuanto a datos, que en la última movilización de paros parciales el pasado 29 de mayo hubo un seguimiento del "21 o 22% si quitamos el personal que ha estado ausente por otras causas y sumamos el número de servicios mínimos".

Además, ha trasladado que los ciudadanos que tuvieran este lunes cita para realizar la declaración de la renta, no encontrarán "ningún problema" porque el "servicio funciona con normalidad por ese servicio mínimo que se ha puesto de manera excesiva y restrictiva".