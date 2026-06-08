Le pegan un botellazo en la cabeza por recriminar a tres hombres dejar una botella de cerveza en el suelo

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de lesiones.

Lo hicieron tras una agresión ocurrida durante la madrugada del pasado 7 de junio en la calle Cardenal Torquemada.

Los hechos tuvieron lugar en torno a la 1.00 de la madrugada, cuando varias dotaciones policiales fueron movilizadas tras recibirse un aviso que alertaba de una pelea en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de ambos cuerpos policiales, que encontraron a la víctima, un hombre, acompañado por una amiga y con lesiones visibles en el rostro y una oreja.

Según el relato de ambos a los agentes, el incidente se originó cuando recriminaron a tres hombres que dejaran una botella de cerveza en el suelo.

La observación derivó en una discusión que fue aumentando de intensidad hasta desembocar en una agresión física.

De acuerdo con la investigación, los tres implicados golpearon a la víctima en repetidas ocasiones y uno de ellos le propinó un botellazo en la cabeza.

Tras la agresión, los presuntos autores abandonaron el lugar antes de la llegada de las patrullas.

Los agentes de la Policía Municipal facilitaron a los indicativos en servicio la dirección de huida de los sospechosos, que fueron localizados poco después por una dotación de la Policía Nacional.

Ante la situación, acudieron en apoyo una segunda patrulla de la Policía Nacional y otra de la Policía Municipal para controlar a los tres hombres.

Los sospechosos presentaban restos de sangre en la ropa y reconocieron haber mantenido una pelea con otro hombre.

Por estos hechos, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones y trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, donde se instruyeron las correspondientes diligencias.

Sin antecedentes

Por su parte, la víctima fue evacuada en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde recibió atención médica por heridas que requirieron puntos de sutura en el rostro y en una oreja.

Además fue sometida a una valoración para descartar otras posibles lesiones.

Los tres detenidos, que carecen de antecedentes policiales pero de los que no se ofrece la nacionalidad, fueron puestos a disposición judicial.

Tras prestar declaración, la autoridad competente decretó su puesta en libertad.