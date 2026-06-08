David (50), lotero que ha dado un premio de más de 200.000 € en El Quinigol: “Es la sexta vez y somos los amos del fútbol”

David Arteaga con el cartel del premio sellado en su administración de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Sorteo del Quinigol de este domingo, 7 de junio, ha dejado un premio de 202.636 euros en Valladolid con un premio de primera categoría (seis aciertos) que fue sellado en el despacho receptor número 85.800, como han informado fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

La administración se ubica en la calle La Salud, 2 de la ciudad del Pisuerga y al frente de la misma está David Arteaga, de 50 años. Suma 28 años al frente de la misma. Abrió sus puertas en el año 1992.

“Es una gran alegría para la administración volver a dar un premio en El Quinigol. Es la sexta vez y somos los amos del fútbol”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El dueño de la administración se muestra “feliz” por volver a repartir un gran premio en este sorteo y añade que “están acostumbrados a dar premios” tanto de este como de La Quiniela, aunque también han repartido suerte tanto en la Lotería Nacional como en El Gordo de La Primitiva.

“No nos cansamos de dar premios. Sé quién ha sido el que se ha llevado el premio porque este es un sorteo muy selecto. Es un cliente habitual del Quinigol”, asegura David.

En el sorteo ha habido otro boleto acertante que ha sido sellado en la administración número 270 de Barcelona situado en Gran Vía Corts Catalanes, 492.

La suerte, con el fútbol como protagonista, vuelve a caer en Valladolid.