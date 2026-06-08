Atrincherados en un bajo tras una noche de fiesta y acusando a los policías de racistas: así fue la violenta pelea de Pajarillos

El altercado violento de este pasado domingo, 7 de junio, en el barrio de Pajarillos de Valladolid, donde hubo siete policías heridos y otras tantas personas detenidas, se originó tras toda una noche de fiesta de los presuntos implicados en un bajo de la calle Garza.

Los presuntos autores de las agresiones recibieron de manera hostil a los funcionarios cuando se presentaron en el lugar, se llegaron a atrincherar en el bajo y cuando entró la policía les recibieron a puñetazos, patadas y lanzándoles objetos.

Los hechos ocurrieron sobre las 07:30 horas, cuando una llamada minutos antes a la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional solicitaba la presencia de los agentes por un grupo de personas que llevaban toda la noche molestando y en esos momentos se estaban peleando entre ellos.

Hasta el lugar acudió una dotación de la Policía Nacional de agentes uniformados junto a un segundo indicativo con funcionarios de paisano. Ya allí se encontraron a varias personas en la puerta de un bajo, donde se estaba celebrando una fiesta, algo que comprobaron los agentes a pie de calle a través de las ventanas.

Tras requerir al morador y solicitar explicaciones por el motivo de la celebración, los agentes recibieron respuestas evasivas por parte de las personas. Poco después, uno de ellos se encaró hostilmente con los policías, invadiendo el espacio de seguridad de uno de ellos y desoyendo los requerimientos para que moderase su actitud.

Finalmente, esta misma persona comenzó a agitar al resto de los presentes y acusó a los agentes de actuar por motivos racistas, lo que terminó en una agresión hacia los agentes por parte de varios individuos con golpes y patadas.

En esta agresión, según el comunicado de la policía, participaron alrededor de 10 personas que salieron del interior de la vivienda. Al estar ampliamente superados, los agentes solicitaron la presencia de más dotaciones de la Policía Nacional y Municipal.

En ese momento, los agresores se refugiaron en el interior de la vivienda, bloqueando la puerta con una nevera y agolpándose varios de ellos contra la misma para evitar que los agentes accediesen.

Al no atender a los requerimientos policiales, los agentes hicieron uso de un ariete para entrar a la fuerza y fueron recibidos con lanzamientos de botellas y golpes con palos, puñetazos y patadas, mientras otros grababan a los policías a la vez que les increpaban.

Uno de los presentes llegó incluso a amenazar a varios agentes con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, teniendo los agentes que reducir y controlar a los ocupantes del bajo con medios policiales.

Finalmente, fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres y uno de los agentes sufrió una importante lesión en la cabeza por un fuerte golpe con un objeto contundente, por el que necesitó puntos de sutura y grapas.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde han estado bajo custodia hasta ser pasados a disposición judicial, que ha decretado su libertad.