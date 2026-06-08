Adrián (24) y Héctor (21), dos hermanos y un verano diferente trabajando: “En gastos se nos va un 35% de lo generado al mes"

De izquierda a derecha: Adrián y Héctor en el bar de las piscinas de Siete Iglesias de Trabancos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Adrián y Héctor, Héctor y Adrián, nacieron en Oviedo. Desde hace tres años viven en la localidad vallisoletana de Siete Iglesias de Trabancos y ven en el verano una oportunidad única para coger las riendas del bar de las piscinas de la localidad vallisoletana.

Este año abrirán sus puertas el 13 de junio y han sumado un establecimiento hostelero más en las piscinas de Alaejos que procederá a la apertura un día antes, el 12 del mismo mes.

“Esperamos que el verano sea bueno, que haga calor y que la gente esté contenta con nuestra oferta. Queremos hacer eventos todos los viernes en los dos pueblos y, sobre todo, aprender”, cuentan los hermanos en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ellos ven su trabajo veraniego como “una opción fantástica para aprender” y también para rodarse en estos negocios más que para “hacer caja”. Afirman que “en gastos se nos va el 35% de lo generado al mes”.

Conocemos más al detalle su historia.

Sus vidas

“Somos dos chicos jóvenes que buscan empezar a emprender. Trabajadores que buscan mejorar lo máximo posible cada día en todo en lo que esté en nuestras manos”, aseguran Adrián y Héctor Cabrero Martín.

Ambos nacieron en Oviedo (Asturias). Adrián tiene 24 años y estudió Electricidad, aunque se define de profesión camarero ya que trabaja en un restaurante vallisoletano. Héctor estudió soldadura y es un profesional del sector del metal. Está como empleado en una industria de la ciudad del Pisuerga.

A ambos les encantan los deportes. En concreto los de contacto. También viajar y pasar tiempo con sus amigos. Hace unos tres años que se desplazaron, de tierras asturianas hasta la provincia de Valladolid, en concreto a Siete Iglesias de Trabancos.

“Nuestra infancia fue, relativamente, normal. Íbamos al colegio, jugábamos en el parque y los fines de semana acudíamos a nuestra cita para jugar el partido semanal con nuestro equipo de barrio, acompañados, siempre, por nuestros padres”, confiesan.

Adrián pretendía ser dentista y Héctor ingeniero, pero, como ellos mismos afirman, se “desviaron de los objetivos”.

El verano y el bar de las piscinas

“Estos dos últimos años hemos estado llevando el bar de las piscinas de Siete Iglesias de Trabancos. Vamos a por el tercero. Siempre nos gustó tener iniciativa en el mundo laboral. Son dos meses y medio que vivimos como emprendedores”, afirma Adrián.

Héctor, además, añade que este año “han ido más lejos” y “también han cogido el bar de las piscinas de Alaejos” por lo que este año “gestionarán dos establecimientos hosteleros” en las piscinas de estos municipios.

Imagen del bar de las piscinas de Siete Iglesias de Trabancos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ellos buscan aprender del mundo del emprendedor. No les importa, ni mucho menos, trabajar durante el verano.

“En el bar de las piscinas de Siete Iglesias contamos con 50 metros cuadrados más la terraza que tiene una capacidad para unas 80 personas. Este año, al coger también el de Alaejos tendremos que contar con algún trabajador más”, asegura Adrián.

Héctor añade que buscan “dar un servicio de calidad dentro de sus capacidades” y creen que los vecinos de Siete Iglesias de Trabancos “están contentos” tras dos años de trabajo.

“Nos gustan los viernes. Nuestro eslogan es ‘Los viernes son de piwy’. Todos los del verano hacemos un evento para que la gente del pueblo esté contenta y no se aburra con conciertos de flamenco, rock o bingo. Este año nos planteamos hacerlo en cada local de los dos pueblos. Alguno será nuevo”, explica Adrián.

Ideas no les faltan.

“En gastos se nos va un 35% de lo generado”

Los hermanos nos cuentan que este año abrirán el bar de las piscinas de Siete Iglesias de Trabancos el próximo 13 de junio mientras que el establecimiento hostelero de Alaejos lo hará el 12 del mismo mes. Un día antes.

La terraza de las piscinas del bar de Siete Iglesias de Trabancos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“En gastos se nos va el 35% de lo generado al mes. Nosotros vemos nuestra iniciativa como una opción fantástica para aprender y para rodarnos en los negocios y conseguir unos ingresos extra. Pero, desde luego, no es algo que te permita vivir de ello todo el año y cruzarte de brazos esperando al siguiente verano”, afirman.

Este año, finalizan, tienen “grandes expectativas con los dos locales” y prometen dar lo mejor de sí para que los clientes salgan “satisfechos y contentos”.