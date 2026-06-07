El pueblo de Valladolid que ha vivido su día grande del Corpus con un guiño especial para el Papa León XIV

Zaratán pone el broche de oro a sus fiestas con la misa y procesión del Corpus Christi Cedida

Zaratán ha puesto este domingo el broche de oro a las Fiestas de la Octava del Corpus Christi con la celebración de su tradicional Día Grande.

Una jornada marcada por la devoción, la participación vecinal y el colorido de la emblemática alfombra floral que volvió a convertirse en uno de los principales atractivos de la cita.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de voluntarios trabajaron intensamente para preparar la tradicional alfombra elaborada con piedra blanca y serrín, que este año alcanzó cerca de 25 metros de longitud en la calle principal del municipio.

Sobre ella, los niños que han recibido la Primera Comunión lanzaron pétalos de flores durante el paso del Santísimo en la procesión del Corpus Christi.

La decoración de la alfombra incorporó este año un guiño especial a la visita del Papa León XIV a Madrid.

Los integrantes de la Asociación Isabel de Mendoza y los voluntarios responsables de su elaboración eligieron entre los motivos ornamentales el lema de la visita papal, “Alzad la mirada”, como homenaje a este acontecimiento internacional.

Los actos religiosos comenzaron con la solemne misa celebrada en la iglesia de San Pedro Apóstol, que congregó a numerosos fieles.

A continuación, tuvo lugar la tradicional procesión por las calles del municipio, en la que participaron cientos de vecinos y miembros de la corporación municipal encabezados por el alcalde, Roberto Migallón.

Tanto en la eucaristía como en la procesión estuvieron presentes las Reinas y Galanes de las Fiestas de la Octava del Corpus Christi 2025. La Banda de Cornetas y Tambores de la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid puso la nota musical al recorrido procesional, acompañando a la comitiva durante todo el trayecto.

La programación festiva continúa durante la tarde de este domingo con nuevas propuestas dirigidas a todos los públicos. A las 18:00 horas se celebrará el Zaratán Prix para peñas, que estrena formato en la Plaza de Toros.

Más tarde, a las 21:00 horas, tendrá lugar el quinto encierro urbano con suelta de ganado en el coso taurino.

La jornada culminará con un espectáculo piromusical programado para las 23:00 horas, seguido de la actuación del grupo Los del Pueblo, que subirá al escenario de las Eras de la Villa a partir de las 23:15 horas.

Las fiestas se prolongarán hasta este lunes 8 de junio con la celebración del Día del Niño. Durante toda la jornada, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables acuáticos instalados en la Plaza Mayor.

Además, la Feria de Día abrirá sus puertas desde las 18:00 horas para despedir esta edición festiva, que concluirá oficialmente a las 21:00 horas con el encendido de la tradicional traca final en la Plaza Mayor.