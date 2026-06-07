El pueblo que celebra el 532 aniversario de un hecho histórico que lo cambió todo: en 1494 se repartió el mundo

Tordesillas conmemora el 532 aniversario de su Tratado con un solemne acto institucional Cedida Ayuntamiento

La villa vallisoletana de Tordesillas ha celebrado este domingo el 532 aniversario de la firma del Tratado que lleva su nombre, un acuerdo histórico suscrito entre las coronas de Castilla y Portugal en 1494.

Un hecho marcó el rumbo de la expansión mundial de ambas potencias.

La jornada ha servido para poner el broche de oro a un intenso fin de semana de actividades culturales, institucionales y divulgativas organizadas en torno a una de las efemérides más importantes de la localidad.

La conmemoración de este año ha contado con un marcado carácter internacional gracias a la presencia de una representación institucional portuguesa, en un simbólico guiño a los protagonistas de aquel pacto que redefinió el mapa del mundo conocido.

Junto al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, miembros de la corporación municipal y autoridades provinciales, participaron las alcaldesas de Setúbal, María das Dores Meira, y de Alcaçovas, María João Bonito de Carvalho, reforzando los históricos lazos entre España y Portugal.

La jornada comenzó con un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos vinculados al Tratado.

La comitiva asistió al tradicional izado de banderas, al cambio oficial de la cifra del contador de las Casas del Tratado y a la visita de la exposición de los Premios Manojo, acompañados por una guía de la Oficina de Turismo que explicó los detalles de uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes de la Edad Moderna.

Durante el acto institucional, el alcalde de Tordesillas destacó la vigencia del legado que dejó aquel acuerdo firmado hace más de cinco siglos.

“Hoy, el significado de aquel tratado es un símbolo de entendimiento, cooperación y construcción de fuertes relaciones entre distintas culturas y pueblos”, afirmó Oliveira.

También defendió el valor de la historia como motor para impulsar el turismo cultural, las relaciones internacionales y el desarrollo económico de la comarca.

Por su parte, la alcaldesa de Setúbal, María das Dores Meira, subrayó que el acontecimiento de 1494 “permanece en la memoria de nuestros pueblos” y ha contribuido a fortalecer los vínculos entre ambos territorios con el paso del tiempo.

En la misma línea, la alcaldesa de Alcaçovas recordó la importancia del Tratado de Alcaçovas, antecedente directo del de Tordesillas, que puso fin al conflicto entre Castilla y Portugal y sentó las bases para posteriores acuerdos de convivencia y cooperación.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, incidió en la dimensión universal del Tratado de Tordesillas y en el mensaje que sigue transmitiendo más de medio milenio después.

“Incluso en momentos de rivalidad entre grandes potencias, el diálogo puede y debe imponerse a la guerra”, señaló, destacando que Castilla y Portugal optaron por la negociación para resolver sus diferencias.

Asimismo, valoró la presencia de las delegaciones portuguesas como una muestra de que “el pasado nos une, pero sobre todo nos compromete a construir un futuro juntos”.

La conmemoración concluyó con la actuación del Grupo de Dulzaina La Besana, que interpretó diversas piezas de la tradición castellana.

No obstante, la programación del aniversario continuará durante la tarde con el desfile de moda ‘Escenario Rural de Castilla y León’, impulsado por la Diputación de Valladolid, donde se presentarán trece diseños de la creadora Rosana Largo inspirados en el patrimonio de la provincia.