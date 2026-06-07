Siete policías heridos y siete detenidos tras un violento altercado en Pajarillos

Siete agentes de policía, tres del Cuerpo Nacional de Policía y cuatro de la Policía Municipal, resultaron heridos en la mañana de este domingo durante un violento altercado registrado en la calle Garza, en el barrio vallisoletano de Pajarillos.

Como consecuencia de los hechos, siete personas fueron detenidas por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron alrededor de las siete de la mañana, cuando varios vecinos alertaron a los servicios policiales por molestias y ruidos que se estaban generando en la vía pública.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal se desplazaron hasta el lugar para intervenir.

Según las mismas fuentes, a su llegada los policías fueron recibidos con una actitud violenta por parte de los ahora detenidos, quienes les increparon y les lanzaron diversos objetos.

Ante la agresividad mostrada, los agentes se vieron obligados a solicitar refuerzos para controlar la situación.

La intervención derivó en un enfrentamiento que se saldó con siete policías heridos. Dos de ellos, un agente de la Policía Nacional y otro de la Policía Municipal, sufrieron golpes en la cabeza que requirieron la aplicación de puntos de sutura.

El resto de los agentes presentan contusiones y magulladuras de diversa consideración, aunque no se descarta que en las próximas horas puedan detectarse nuevas lesiones derivadas del incidente.

Finalmente, las siete personas implicadas fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales, donde permanecen a la espera de pasar a disposición judicial.