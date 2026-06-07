Marta (34), de Renfe a hacer joyas de cuero: “Pocos pagan 50 € por una buena cartera, pero sí 20 por una que dura 3 meses”

Marta Rivero Palmero con sus joyas artesanas elaboradas con cuero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Mi futuro, en lo que tiene que ver con la artesanía y la elaboración de mis productos, lo voy viendo sobre la marcha y disfrutando del proceso de forma autodidacta”, afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Marta Rivero Palmero.

La vallisoletana, de 34 años, ha trabajado un total de nueve años en el mundo de la hostelería y también como monitora de ocio y tiempo libre. En la actualidad, lo hace en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe, desde hace cinco años.

Trabajo que alterna con un hobby muy especial como es la confección de auténticas joyas con cuero. Le encanta, de forma especial, elaborar carteras, pero también hace fundas de mechero o pulseras y reivindica el trabajo artesano.

“Pocos pagan 50 euros por una buena cartera, pero sí 20 por una que dura 3 meses, hablando de precios simbólicos”, explica apostando y poniendo en valor ese objeto único y elaborado con todo el cariño del mundo por cualquier profesional del mundo de la artesanía.

Su vida

“Me defino como una chica de barrio, sencilla y con muchas inquietudes desde que era pequeña. Siempre me ha gustado enredar un poco en todo. Soy muy curiosa y me gusta aplicar ese refrán que dice que ‘el saber no ocupa lugar’”, afirma Marta Rivero Palmero en declaraciones a este periódico.

Nuestra protagonista tiene 34 años y nació en Valladolid. De hecho, lleva con orgullo el nombre de su ciudad allá por donde va. Es amante de la escritura, de montar en bici y de la artesanía, como veremos más adelante.

“Cuando era pequeña, mi primera opción siempre fue la mecánica de coches. Siempre me han gustado las herramientas. Después cambié de opción y decidí que quería ser cocinera”, explica Marta.

Recuerda su infancia como “libre en un barrio humilde” y cuenta con un Grado Medio en Cocina y Gastronomía, aunque, en la actualidad, trabaja en otro puesto muy distinto.

Trabajo y artesanía

“Siempre he tenido trabajo desde que salí de la Escuela de Cocina con 21 años. Trabajé un total de nueve años en hostelería y también como monitora de ocio y tiempo libre. Después, se me presentó la oportunidad de entrar en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe y llevo allí cinco años”, nos explica.

Combina su trabajo con un hobby muy especial que está centrado en la artesanía. Lo hace desde pequeña, desde que tenía 16 años. A base de ensayo y error y de forma autodidacta ha perfeccionado la técnica y hace auténticas joyas con cuero.

“Uso el cuero como hobby. Confecciono cosas pequeñas como carteras, monederos, pitilleras, pulseras, llaveros, pendientes, fundas de mechero o collares para perros. No hago piezas más grandes ya que no me dedico a esto como profesión y la piel es muy cara”, señala.

Pulsera de cuero hecha por Marta. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Lo más curioso que ha elaborado son guitarras en miniatura que están hechas, cien por cien con cuero salvo las cuerdas, confeccionadas con hilo de coco y el clavijero, con tornillos.

Las carteras, la joya de la corona

“Vendo fundas de mechero y pulseras, pero lo que más me gusta hacer son las carteras. He vendido en exposiciones en algún bar, en mercadillos solidarios o gracias al boca a boca. Lo hago por hobby y no gano mucho más de lo que invierto”, nos explica.

De hecho, muchas de las joyas que confecciona con sus manos y el cuero como eje de todo, se las regala a amigas que recogen el presente con mucha alegría, sabedoras del trabajo y el esfuerzo que hay detrás de la artesanía.

“Ya no se valora el trabajo artesanal. Al final, puedes tener una cartera creada al 100% para ti, que no hay otra igual, pero poca gente lo valora. Pocos pagan 50 euros por una buena cartera, pero sí 20 por una que dura 3 meses, hablando de precios simbólicos”, afirma.

Carteras hechas por Marta. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sobre esta pérdida del valor de lo artesano en nuestra sociedad, confiesa que “las grandes superficies y el mercado en internet te da mil opciones de productos a un precio reducido” pero vuelve a incidir en que “esa cartera que se compra online la tiene medio mundo y la calidad de los materiales no es la misma”.

También escribe

Por si fuera poco, con su labor profesional en la Base de Mantenimiento de Renfe en Valladolid y la confección de estos elementos artesanales, nuestra entrevistada también escribe.

“Es algo más íntimo. Una forma de evasión. Expreso en las letras lo que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar. Siempre me gustó la poesía y, desde que era adolescente empecé a escribir”.

Nuestra protagonista, volviendo a la importancia de lo artesanal, asegura que ve el futuro “un poco difuso” donde “cualquier oficio está en peligro de extinción”.

“Mentiría si dijese que no me gustaría formarme en el mundo de la artesanía a nivel profesional y dedicar el 100% de mi tiempo a ello. Por desgracia está muy difícil y, por el momento, seguirá siendo un hobby que intentaré seguir perfeccionando cada día”, finaliza.