Cristian (29) da una nueva vida a un mesón en un pueblo de Valladolid: “Vendemos sabrosas hamburguesas a 8 y 10 euros”

Cristian Bastardo Garrote en el Mesón La Torre de Torrelobatón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Torrelobatón es un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 387 habitantes.

Se sitúa en la zona occidental, a tan solo 30 kilómetros de la capital, y es conocido por su gran valor histórico y su rico patrimonio monumental dentro de la Comarca de los Montes Torozos.

Destaca su castillo, construido en el siglo XV y que fue refugio de los comuneros durante la Guerra de las Comunidades en 1521, su Centro de Interpretación del Movimiento Comunero y su casco urbano y entorno natural.

Allí nació Cristian Bastardo Garrote, de 29 años, que lleva toda la vida en el lugar, que presume de pueblo y que ha reabierto el pasado 21 de marzo, bajo el nombre de Mesón La Torre, uno de los establecimientos hosteleros míticos del pueblo.

“Vendemos sabrosas hamburguesas a 8 y 10 euros. Son nuestra especialidad. Pensamos que debemos tener precios asequibles”, señala nuestro entrevistado que cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León su historia.

Imagen exterior del Mesón La Torre en Torrelobatón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Cristian

“Me defino como una persona divertida, alegre y, por supuesto, un trabajador nato. Hay que trabajar mucho para ejercer como hostelero”, asegura, en declaraciones a este periódico, Cristian Bastardo Garrote.

Lleva toda la vida en Torrelobatón, desde que nació hace 29 años y recuerda su infancia de forma “divertida” junto a sus amigos. Afirma que está “muy orgulloso” de ser de la localidad vallisoletana.

“Estudié el Grado Medio y el Superior para ser agente y guarda forestal en La Santa Espina. Trabajé de ello y también ejercí como alguacil en Vega de Valdetronco y en mi pueblo”, nos cuenta.

Amante de los toros y de pasar tiempo con su familia y amigos, también ha trabajado durante los veranos y fines de semana en la hostelería. “Siempre me ha gustado”, señala.

Por ello, desde hace dos meses decidió ponerse al frente del Mesón La Torre en el municipio vallisoletano.

Coge las riendas del Mesón La Torre

“El bar estaba cerrado y pensé que era el momento. El local es de mis abuelos, ellos, Luis y Toñi, lo tuvieron abierto durante muchos años bajo el nombre de Mesón Lucrecia. Posteriormente lo cogió otra persona y estuvo al frente unos 16 años con el nombre de El Rincón de Daniel. Cerró por jubilación en abril del pasado año”, explica nuestro protagonista.

Cristian en el Mesón La Torre de Torrelobatón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo hablando de la historia del emblemático establecimiento hostelero. Él, tras completarse el traspaso, abrió las puertas del local, de nuevo, el “21 de marzo de 2026” en la calle Santiago número 17 de la localidad.

“Cambié el nombre. Ahora se llama Mesón La Torre. Contamos con dos comedores arriba y con un bar abajo. En el pequeño entran 16 comensales y en el grande un total de 30.

En la actualidad nuestro protagonista trabaja solo normalmente, aunque su padre le echa una mano siempre que puede y cuenta con varias personas que hacen de extras cuando hay más trabajo.

Las hamburguesas como especialidad

“Vendemos sabrosas hamburguesas a 8 y 10 euros. Son nuestra especialidad. A 8 las de ternera y pollo y a 10 las de buey. Son baratas. No dejamos de estar en un pueblo y pensamos que debemos tener precios asequibles”, apunta el hostelero.

Además, en el lugar cuentan también con platos combinados y menús por encargo para todo el que quiera optar por el Mesón La Torre para comer o cenar de diez y no tener que cocinar.

“También tenemos chuletón y todo lo que me pidan por encargo. Nos esforzamos por ofrecer al cliente todo lo que nos pida”, añade Cristian, que asegura que en los más de dos meses de actividad “cree que lo está haciendo bien”.

Un negocio en el medio rural

Nuestro protagonista afirma que “se puede vivir de su negocio” y añade que desde que reabrió las puertas del lugar “no le ha faltado clientela” tras afrontar la Semana Santa, el Mercado Medieval y las fiestas.

“Hay días que tenemos menos jaleo, pero, el fin de semana, crece la población. Con actitud, ganas y buen humor todo sale adelante”, señala Cristian que es optimista por naturaleza.

Imagen del interior del Mesón La Torre en Torrelobatón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Aunque, como confiesa, al principio le “daba un poco de miedo afrontar la aventura” siempre ha tenido el apoyo de sus padres y hermanos para echarle una mano.

“El objetivo y deseo que me marco pasa por conseguir que el negocio siga creciendo y dando vida al pueblo. Para eso lo he cogido. Se estaba perdiendo todo”, finaliza nuestro protagonista.