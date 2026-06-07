Así será la Controversia de Valladolid en su 475 aniversario: un histórico videomapping de más de 600 metros cuadrados

La iglesia de San Pablo será un escenario inmersivo para conmemorar uno de los debates más influyentes sobre los derechos humanos Cedida Ayuntamiento

La histórica fachada de la Iglesia de San Pablo se transformará los próximos 12 y 13 de junio en una gigantesca pantalla al aire libre.

Lo hará para revivir uno de los episodios más relevantes de la historia del pensamiento occidental.

Valladolid celebrará así el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid con un innovador espectáculo multimedia que combinará videomapping, animación digital, música original y la voz del actor Ramón Langa.

La propuesta, organizada por el Ayuntamiento de Valladolid con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, permitirá a vecinos y visitantes realizar un viaje visual y emocional al siglo XVI.

Concretamente cuando la ciudad acogió uno de los primeros grandes debates sobre la dignidad humana y los derechos de los pueblos indígenas.

La fachada de San Pablo, un icono del patrimonio vallisoletano, se convertirá en un lienzo monumental de más de 600 metros cuadrados sobre el que se proyectará una experiencia inmersiva de quince minutos de duración.

Cada jornada contará con tres pases gratuitos, programados a las 22:30, 23:00 y 23:30 horas.

El espectáculo recorrerá los momentos clave de la Controversia de Valladolid, celebrada entre 1550 y 1551 por iniciativa del rey Carlos I en el cercano Real Colegio de San Gregorio.

A través de un lenguaje visual contemporáneo, la narración acercará al público el histórico enfrentamiento intelectual entre Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos de los indígenas americanos, y Juan Ginés de Sepúlveda, partidario de justificar la conquista y sometimiento de los pueblos del Nuevo Mundo.

Más allá de la recreación histórica, la propuesta pretende conectar aquel debate con cuestiones plenamente vigentes en la sociedad actual.

Conceptos como la justicia, la igualdad, la dignidad humana o los derechos fundamentales estarán presentes en una puesta en escena que unirá patrimonio, innovación y reflexión.

El proyecto aprovechará las últimas técnicas de videomapping para integrar los elementos arquitectónicos y ornamentales de la fachada en la propia narrativa visual, convirtiendo al monumento en protagonista de la historia que se cuenta.

La producción ha sido diseñada por Xtrañas Producciones en colaboración con HOLP Studio.

Durante todo el año

El espectáculo audiovisual será uno de los actos centrales de una programación que continuará durante los próximos meses con conferencias, exposiciones, congresos y actividades divulgativas.

Entre las citas más destacadas figura el ciclo de conferencias Protagonistas de la Controversia, que continuará el 9 de junio con una charla dedicada a Juan Ginés de Sepúlveda.

Además, durante el otoño se celebrarán nuevas ponencias sobre Bartolomé de las Casas, Francisco Tenamaztle, la Leyenda Negra y la influencia posterior de aquellos debates.

La programación incluirá también exposiciones en el Archivo Municipal y en la Sala de Exposiciones de San Benito, talleres infantiles, un congreso internacional.

También la futura inauguración de la Plaza de la Controversia, un podcast temático, un ciclo de cine online y diversas publicaciones divulgativas.