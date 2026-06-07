Cayetana Álvarez de Toledo inaugurará el XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria de Villalón

La diputada en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, será la encargada de inaugurar oficialmente el próximo sábado 13 de junio el XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos.

Se trata de uno de los eventos más importantes y consolidados de la provincia de Valladolid y una de las grandes citas del calendario cultural y turístico de Tierra de Campos.

La inauguración tendrá lugar a las 13:00 horas y servirá para dar el pistoletazo de salida a un intenso fin de semana en el que la localidad volverá a transformarse en un gran mercado medieval

Así, recuperando el espíritu comercial que durante siglos convirtió a Villalón en uno de los principales centros de intercambio del norte peninsular.

La presencia de Cayetana Álvarez de Toledo coincidirá además con una edición especialmente significativa, ya que este año se celebra el vigésimo quinto aniversario del Mercado Comarcal.

Una cita que se ha consolidado como referente cultural, turístico y económico para toda la comarca.

Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que incluirá grandes espectáculos de calle.

También animación musical itinerante, teatro, exhibiciones acrobáticas, espectáculos nocturnos, demostraciones de cetrería y numerosas actividades dirigidas a todos los públicos.

Programa completo

El programa contará además con una destacada oferta de talleres participativos y demostrativos relacionados con antiguos oficios y tradiciones artesanales, permitiendo a los asistentes acercarse a disciplinas como la forja, la alfarería, la cestería, el trabajo del cuero, el tejido tradicional o la elaboración artesanal de distintos productos.

Los más pequeños dispondrán igualmente de espacios específicos con juegos, talleres creativos y actividades infantiles durante todo el fin de semana.

Junto al mercado, la Feria Agroalimentaria volverá a reunir a productores y expositores de referencia, convirtiéndose en un escaparate de la calidad y diversidad de los productos de Tierra de Campos y de la provincia de Valladolid.

Con una programación diseñada para todos los públicos y una cuidada ambientación que llenará las calles de historia, tradición y entretenimiento, Villalón de Campos espera volver a recibir a miles de visitantes en una edición muy especial marcada por la celebración de su vigésimo quinto aniversario.