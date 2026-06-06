Vox Valladolid denuncia amenazas recibidas por carta en su sede: “Dediquen su tiempo a hacer algo de provecho”

Vox Valladolid ha denunciado ante la Policía Nacional la recepción de una carta con amenazas dirigidas tanto a cargos públicos de la formación como a sus familiares y simpatizantes, según informó el partido.

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox Valladolid y procurador electo, Jesús Jiménez, condena estos hechos y asegura que este tipo de situaciones forman parte de una práctica que, a su juicio, han sufrido numerosos miembros de la formación política en distintos puntos de España.

“Están alterando la convivencia del pueblo. Si no modifican su comportamiento y dedican su tiempo político a hacer algo de provecho en favor de la ciudadanía, puede haber graves consecuencias para ustedes, su familia y sus simpatizantes”, reza la carta recibida.

"Hoy le ha tocado a Vox Valladolid, pero es una práctica común que la mayoría de cargos y simpatizantes del partido han tenido que sufrir, ya sea de forma verbal, escrita o incluso física", afirma Jiménez.

El dirigente trasladó además su "rechazo ante conductas antidemocráticas" y subrayó que las amenazas no alterarán la labor política de la formación.

"No van a mermar el compromiso que hemos adquirido con la sociedad y no van a conseguir que dejemos de llevar las políticas del sentido común a lo largo de toda España", señaló.

Desde Vox Valladolid recordaron que no es la primera ocasión en la que la organización recibe amenazas dirigidas a sus cargos o simpatizantes en la provincia.

En este sentido, insistieron en que estos episodios "no impedirán que sigamos luchando por la libertad y la seguridad de todos los españoles y, en consecuencia, de todos los vallisoletanos".

La formación ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que será la encargada de investigar el origen y contenido de la misiva recibida en la sede provincial.