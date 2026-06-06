Siloé, de cantar en pequeños bares a actuar ante el Papa: “Es lo más grande que vamos a hacer en toda nuestra vida”

Siloé es uno de los grupos musicales del momento en el panorama español. Fue el pasado 8 de mayo cuando la banda vallisoletana estrenaba nuevo disco bajo el título de ‘Terrorismo Emocional’. Se trata del quinto álbum de un grupo que nació en el año 2016.

Fito Robles, vocalista, compositor y principal fundador del grupo, Xavi Road, guitarrista, y Jaco Betanzos, que se unió al grupo en 2022, están de enhorabuena. Participarán, en Madrid, en una de las citas más destacadas de la visita oficial del Papa León XIV a España.

El grupo vallisoletano participará, este 6 de junio, en el denominado ‘Festival de la Fe’ que se va a celebrar en la Plaza de Lima de Madrid y que va a congregar a miles de asistentes en torno a un acto que cuenta con un marcado carácter, tanto religioso como cultural.

“Es lo más grande que vamos a hacer en toda nuestra vida. Nos hace muchísima ilusión estar dentro del ‘Festival de la Fe’ que se va a celebrar en la Plaza de Lima de Madrid”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Fito Robles.

Valladolid va a estar, por lo tanto, muy bien representada con la presencia de Siloé en un evento que se perfila como uno de los actos centrales de la agenda del Papa León XIV en nuestro país. Música, espiritualidad y mucha diversión en pleno corazón de la capital de España.

De pequeños bares a cantar delante del Papa

Fito Robles tiene 37 años. Lleva en el mundo de la música desde los 18. La resta es fácil. Un total de 19 en el complicado panorama musical. Con Siloé lleva desde el 2016. Suma ya un total de cinco discos en todo este tiempo.

“En nuestros inicios cantamos en pequeños bares de Valladolid. Recuerdo el primer concierto que dimos en nuestra historia. Fue en un ciclo que organizaba un amigo que tenía un bar que se llamaba Herminios”, afirma nuestro entrevistado.

Recuerda, además, que aún el grupo no tenía ni nombre y que Xavi Road no contaba ni con una guitarra. Fue él el que le dejó una para que el concierto pudiera celebrarse.

Imagen de la banda vallisoletana Siloé. Leticia Pérez Ical

“De eso han pasado ya 12 años”, recuerda Fito. Después, el ascenso del grupo ha sido meteórico actuando en grandes plazas y llevando su música por toda España.

“Nerviosos”

“Hemos pasado, en las últimas horas, de Cibeles a Chamartín y está todo lleno de pantallas, de equipos de sonido… Es una locura. Estamos bastante nerviosos, pero, lo bueno, es que la gente va a venir a ver al Papa y eso quita presión”, añade el vocalista de Siloé.

No duda en afirmar que “es lo más grande que vamos a hacer en toda nuestra vida” y explica que el festival va a comenzar “el sábado a las 17:30 horas” y que “ellos actuarán, aproximadamente, a las 19:30”.

“Cuando nos dijeron que íbamos a tocar en el ‘Festival de la Fe’ no nos lo creíamos. No pensábamos que fuera verdad, pero, al final, es un logro más para el grupo y estamos muy contentos”, añade.

Hablamos con él, también, sobre los detalles del evento y nos confiesa que “no tiene ni idea de si podrán ver al Papa o hablar con él”.

Siloé.

Dos canciones, otro concierto y ‘Terrorismo Emocional’

“Vamos a cantar dos canciones que son ‘Todos los besos’ y ‘Búfalo’. Después, nosotros tenemos concierto en Azuqueca de Henares, esa misma noche. Lo hemos retrasado un poco, pero queremos dar el concierto”, afirma el vallisoletano.

Añade que el acto en Madrid con la visita del Papa les pilló “con el pie cambiado” porque “estaban de promoción con el disco nuevo”. Sin embargo, no duda en asegurar que participar en este festival es “algo muy bonito” y que “las cosas vienen cuando vienen”.

Sobre el nuevo disco llamado ‘Terrorismo Emocional’, Fito Robles explica que “va como un tiro” y explica que “la gente lo ha acogido con los brazos abiertos”.

Parecía complicado que el grupo vallisoletano superara su disco anterior llamado ‘Santa Trinidad’ pero con este nuevo, en el que destacan temas como ‘Campo Grande’, ‘Amor Infinito’ o ‘Búfalo’ quieren lograrlo.

Además, añadirán a su brillante currículum que este 6 de junio actuaron ante el Papa. Casi nada.