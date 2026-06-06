Roberto, el único librero de su pueblo: "Me gusta salir a la calle, en la feria de Valladolid vendo entre 1.000 y 1.200 ejemplares"

Roberto de Pablo, propietario de la librería El Barquito de Papel, en Santovenia de Pisuerga, en su puesto en la Feria del Libro de Valladolid

La 59ª Feria del Libro de Valladolid encara su último fin de semana, cerrando así una edición que ha servido para reivindicar "la huella de la cultura española en América", donde la Plaza Mayor se ha convertido durante 10 días en una gran librería al aire libre.

Uno de los participantes ha sido Roberto de Pablo, propietario de El Barquito de Papel, la única librería de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y quien asume sacrificar sus fines de semana para participar en eventos de este tipo.

"Me gusta salir a la calle", señala el librero en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Citas como la Feria del Libro de Valladolid le reporta la venta de entre 1.000 y 1.200 ejemplares, cifras que le permiten estar más desahogado a la hora de ajustar la facturación.

Es la tercera edición en la que participa y esta cita, según reconoce, lo que le aporta sobre todo es "más visibilidad y poder tratar mejor con el cliente", ofreciéndole "una gran oferta en títulos".

"Pero sobre todo es traer autores locales a que firmen y se den a conocer en la Feria de Valladolid", incide el pequeño autónomo.

Roberto abrió El Barquito de Papel hace tres años, los mismos que lleva participando en la Feria del Libro de Valladolid, como una librería generalista, en la que tienen desde cuentos infantiles de 0 a 12 años, hasta literatura juvenil y para adultos a partir de los 18 años.

Aunque con carácter general reconoce que el groso de la demanda es sobre todo librería infantil, fechas como Navidad, el Día del padre o de la madre terminan equilibrando la balanza. "Va por momentos, puede ser la mitad de una cosa y la mitad de otra", añade.

El librero de Santovenia de Pisuerga no sale a la calle con motivo de esta cita, sino que también participa en otras ferias como las de Medina del Campo o Portillo.

"A tiendas pequeñas nos viene bien. Si no fuera por estas ferias estaríamos más apretados, pero es lo lógico y normal", explica.

Aunque todo ello implique "trabajar en fin de semana" y un "jaleo" poder organizar estas ferias, este sector es un factor determinante para ellos.

Sobre los hábitos de consumo, a pesar de su corta vida aún, Roberto de Pablo tiene una opinión contracorriente a lo que se vende desde el sector de la librería. Y es consciente de ello.

"En contra de lo que dicen muchos de mis compañeros, yo creo que el e-book nos hace un favor", sentencia rotundamente.

Y es que el librero argumenta que hay muchos clientes que primero leen en el e-book, pero luego si les gusta lo terminan regalando en físico a otras personas.

"Es verdad que no me lo compra en papel la primera, pero he tenido casos de que me han comprado el libro tres veces porque les ha gustado y le quieren para regalarlo a familiares o amigos", relata.

Defensor del libro en papel, considera que es todavía un sector que aún resiste "muy bien" al envite tecnológico, pues la esencia de la lectura en físico jamás podrá ser suplantada por las herramientas online.

Desde su puesto de la Plaza Mayor de Valladolid, Roberto de Pablo ha afrontado esta edición con unas expectativas "buenas" ya desde el principio, pues el tiempo que se esperaba para estos días nada tenía que ver con el del año pasado.

"Viernes, sábado y martes fue el diluvio de Valladolid. Al no pasar eso otra vez, sabíamos que podía ser una buena feria", zanja el librero de Santovenia de Pisuerga.