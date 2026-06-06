Un parque acuático de 6.000 m² y más de 50 años de historia en un bello pueblo: tiene 3 toboganes, uno de 70 metros

Imagen del Complejo Acuático Gran Florida en Castronuño. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las temperaturas suben. El verano se acerca. Son muchos los que, en este mes de junio, buscan el lugar perfecto en el que poder resguardarse del calor y darse un buen chapuzón en la provincia de Valladolid. A falta de playa, un parque acuático que tiene una gran historia detrás hace las delicias de muchos.

Hablamos del Complejo Acuático Gran Florida. Se ubica en la carretera de Alaejos con Toro kilómetro 17, en la bella localidad de Castronuño. El lugar abrió sus puertas, ni más ni menos, que en el año 1972. Hace ya más de 50 años.

En el lugar, Laura Martín junto a los hermanos Poncela que son los dueños del complejo, trabajan ya sin descanso para poner todo a punto y poder abrir las puertas del lugar para que vecinos y turistas puedan disfrutar con un buen chapuzón y también de los toboganes que hay en el lugar. Uno de ellos de hasta 70 metros.

“Llevamos muchos años haciendo feliz a la gente. Queremos que se diviertan en nuestro parque acuático y les ofrecemos un gran plan para vivir en familia o con amigos”, asegura Laura Martín, una de las dueñas del parque acuático en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Mucha razón lleva.

6.000 metros cuadrados

“El Complejo Acuático Gran Florida cuenta con un espacio de 6.000 metros cuadrados. Tenemos tres piscinas y también tres toboganes. Contamos con socorristas titulados que vigilan en todo momento para que no pase nada grave”, nos explica Laura Martín, que suma 20 años en el lugar.

En el lugar, la diversión está asegurada. Cuenta con parking gratuito para olvidarnos del coche y pasar un gran día pasado por agua.

“También contamos con zonas verdes de césped, un total de 2.000 metros cuadrados. Hay sombras y en el lugar también se puede comer porque tenemos un restaurante que cuenta con precios muy económicos”, señala la gerente del lugar.

Allí van a trabajar, este verano, un total de 15 personas para que a los asistentes no les falte de nada.

Imagen del Complejo Acuático Gran Florida en Castronuño Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tres toboganes y precios

“Contamos con tres toboganes. Uno de tubo de 70 metros para personas que midan más de 1,20. Otro multipista de 40 metros para mayores de siete años y uno más de 16, que es apto para todos los públicos”, nos explica Laura Martín.

Un lugar perfecto para que mayores y pequeños se lo pasen en grande deslizándose por esos toboganes y dándose un buen chapuzón en las diferentes piscinas.

El precio es de 7,50 euros para adultos y de 6,50 para niños de hasta 10 años los días de diario y de 8,50 para los más pequeños y 9,50 para los adultos durante el fin de semana y los festivos.

Apertura

“Este año vamos a abrir el día 25 de junio y cerraremos el 30 de agosto. Esperamos que haga un buen verano, con buen tiempo y que venga mucha gente a visitarnos para hacerles feliz y que se diviertan en nuestra casa”, señala Laura Martín.

Imagen del Complejo Acuático Gran Florida. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestra entrevistada apunta que el Complejo Acuático Gran Florida también “ayuda” para que la gente “conozca la provincia en general y Castronuño en particular”, un municipio que merece la pena ser visitado.

Todo está en el horno ya para que el Complejo Acuático Gran Florida abra sus puertas y afronte otra temporada veraniega que, seguro, será exitosa.