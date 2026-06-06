Un fallecido y una joven herida tras la salida de vía de un turismo en un pueblo de Valladolid

Un hombre ha fallecido y una mujer de unos 25 años ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado en la noche de este viernes en la carretera VP-5507, a la altura del término municipal de Villalán de Campos.

El siniestro se produjo a las 21:50 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada alertando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 5 de la VP-5507, en dirección a Ceínos de Campos.

El alertante informó de que dos personas habían resultado heridas y precisaban asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Medina de Rioseco.

Una vez en el lugar del accidente, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de un hombre.

Asimismo, atendieron a una mujer de aproximadamente 25 años, que fue evacuada posteriormente en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para recibir atención médica.