La VA-20 culmina su transformación y su integración urbana ya es una realidad tras 12,75 millones invertidos

La humanización de la VA-20, en Valladolid, ya está concluida. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por terminadas de las obras tras una inversión de 12,75 millones de euros entre los kilómetros 0 y 10,3.

Este tramo de actuación ha comprendido desde el enlace con la A-62, al norte, con el de la VA-30, al sur, de la ciudad del Pisuerga.

Los trabajos, que han sido financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han permitido la integración urbana de la Ronda interior de Valladolid.

Imagen de la VA-20 en Valladolid tras su transformación.

La actuación se ha centrado especialmente entre la glorieta de enlace con la N-620 y la glorieta de inicio de la VA-30, ambas incluidas, con medidas destinadas a impulsar la movilidad sostenible en la zona.

De esta manera, se ha mejorado la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos. Se han construido 9,5 kilómetros de vía ciclista bidireccional de 2,3 metros de anchura por la margen exterior.

Dicho carril está segregado de la calzada para el tráfico rodado y de las aceras peatonales en la mayor parte de su longitud, además de haber sido conectado con el resto de infraestructura ciclista en servicio o proyectada.

Dispone de semaforización en cruces de calzada e iluminación concreta e independiente a raíz de la instalación de nuevos báculos y luminarias LED.

Por otro lado, se han ampliado y acondicionado zonas verdes, se han adecuado los elementos de señalización vertical e instalado pretiles metálicos anexos a la vía ciclista construida.

La VA-20 mejora sus enlaces tras las obras de transformación.

Por último, se han reparado aceras y vados peatonales y rehabilitado el firme en más de 10 kilómetros, lo que mejora su regularidad superficial y alarga la vida útil de la calzada.

Tras finalizar las obras, el tramo se cederá al Ayuntamiento de Valladolid, que será titular, tal y como marca la Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre.