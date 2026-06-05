La reyerta entre bandas latinas con machetazos incluidos en Las Moreras suma otros nueve detenidos entre ellos un menor

La operación contra la grave reyerta entre bandas latinas, con machetazos incluidos, en la playa de Las Moreras de Valladolid ha sumado otros nueve detenidos por la Policía Nacional.

Entre ellos está un menor de edad, presunto autor de los machetazos y a quien se le acusa de los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria.

La investigación se inició la madrugada del pasado 17 de mayo en el marco de un festival de música tecno, donde se inició la macro pelea entre miembros de bandas juveniles, según han concluido los agentes.

El propio dispositivo de prevención, al tratarse de un evento masificado, se encontraba a 50 metros del lugar donde sucedieron los hechos, permitiendo una respuesta inmediata que dio como resultado la detención de dos de los principales autores.

Los agentes localizaron a un hombre que intentaba huir, disimulando al sentarse en un muro junto a otros jóvenes. Ante la presencia policial, arrojó al río un machete de grandes dimensiones, por lo que fue detenido al instante por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y uno de lesiones.

Durante la intervención, que fue compleja porque varias personas intentaron dificultar la actuación, se detuvo a un segundo joven por presunta riña tumultuaria.

En ese instante se localizaron también a tres víctimas: un hombre ensangrentado, con heridas por arma blanca en la espalda, otro joven con una herida incisa en la mano derecha, con afectación en los tendones, y un tercero con otra lesión en el cuello, con abundante sangrado.

La investigación continuó de la mano de la Brigada Provincial de Información, recabando testimonios, analizando imágenes y verificando la participación de los implicados.

El resultado ha sido la detención de otras ocho personas, todas ellas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria.

A mayores se ha arrestado a una novena persona, un menor de edad a quien le imputan los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria.

Precisamente, a este menor los investigadores le consideran el instigador del ataque, portando en el momento de los hechos un machete de grandes dimensiones.

Los otros ocho arrestados, seis mayores de edad y dos menores, han sido puestos en libertad tras prestar declaración, quedando a disposición judicial cuando sean requeridos.

El menor acusado de tentativa de homicidio fue arrestado el 4 de junio y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores este viernes, que ha decretado su internamiento en régimen cerrado en un centro de menores.

La operación permanece abierta, sin que se descarten nuevas actuaciones para aclarar completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todas las personas implicadas.