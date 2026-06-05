De una idea de amigos a un primer festival de hip hop único en Portillo: “Es algo rompedor. Todo el pueblo está implicado”

De izquierda a derecha: Julio Baticón, Julio González, José Antonio Romero (Nígar) y Marta Torrijos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Portillo es un municipio vallisoletano de 2.377 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que va a vivir este 6 de junio la primera edición del Portillo Urbano.

Una cita única en un evento “rompedor y revolucionario” en el que “todo el pueblo se ha volcado” y que promete hacer las delicias de todo el que por la localidad vallisoletana se pase.

Una idea que partió de José Antonio Romero, vecino del lugar, y que ha salido adelante con el apoyo de sus amigos y también con la colaboración del Ayuntamiento y muchas otras personas que han decidido volcarse con la iniciativa.

Hip hop, breakdance, graffiti y una gran paellada. Citas para no perderse en un evento único en el municipio vallisoletano.

José Antonio y la idea

“Me defino como una persona sencilla que intenta ser un buen amigo de sus amigos y de la gente que le rodea. Esto, para mí, es lo más importante en la vida”, cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el también conocido como Nígar.

Nuestro entrevistado tiene 44 años y vive en Portillo. Es el organizador, junto a sus amigos, del Portillo Urbano, una cita que promete llenar las calles de la localidad de diversión con diferentes actividades.

Su familia materna es natural del pueblo y él lleva viviendo en el lugar desde que tenía 25 años, aunque pasaba los veranos allí y disfrutaba de todo lo bueno que aporta un municipio tan bello como es Portillo.

“La idea de apostar por Portillo Urbano surge porque el año pasado, uno de los artistas de Violadores del Verso, Sergio Rodríguez conocido como So-Hai, estuvo en Aldeamayor de San Martín y pensé en hacer algo en el pueblo”, explica nuestro entrevistado.

Fue entonces cuando, entre septiembre y octubre, Nígar empezó a hacer llamadas a sus amigos para comenzar a preparar el festival. Todo, junto al apoyo de su pareja, Marta Torrijos, que le animó a seguir adelante con la iniciativa.

Los amigos y el evento

“Varios amigos, cada uno dentro de su disciplina, me han ayudado a organizar el Portillo Urbano. Jorge Méndez, Sergio y Diego Garrido, Nando y Sergio Gómez han estado conmigo en todo momento para que esto salga adelante”, explica nuestro entrevistado.

Sería en febrero de 2026 cuando José Antonio Romero presentó un dossier al Ayuntamiento de Portillo con las posibles actividades a realizar, los escenarios y el montante económico que iba a suponer. “Estoy muy agradecido porque el consistorio lo acogió con los brazos abiertos”, añade.

“Es rompedor y revolucionario. Tuve el sí quiero desde el primer momento. He de decir que iba con un dossier muy completo y con una idea muy bien presentada. Presenté la idea, se aceptó, el Ayuntamiento de Portillo ayudó mucho, pero esto no sería posible sin la ayuda y colaboración de todo el municipio”, afirma.

Explica que con Portillo Urbano se “fusiona la villa medieval de Portillo con su alfarería, mantecados o agricultura con una actividad totalmente urbana”, añade.

Apunta que el hip hop es “esa forma de relación a la que perteneces cuando estás en una comunidad” como “ocurre en los pueblos” donde “todo el mundo se conoce”.

Las actividades

El Portillo Urbano se trata de un evento gratuito que se celebra por primera vez en la localidad vallisoletana este 6 de junio de 2026.

La actividad va a comenzar a las 11:00 en el Patio de Armas del imponente castillo de la localidad con Graffiti NCC Crew que se va a prolongar hasta las 15:00 horas. Entre las 12:00 y las 13:30, en el mismo lugar, habrá también talleres infantiles.

El break dance con la competición 2vs2 también será protagonista en la Plaza de la Villa Juego de la Pelota, entre las 12:00 y las 14:00 horas y por la tarde, entre las 17:00 y las 19:00.

En el Parque de la Constitución, entre las 14:00 y las 16:30 horas, todo el que quiera va a poder disfrutar de una gran paellada, a un precio de 8 euros para coger fuerzas.

Por la tarde, turno para el Live Music, desde las 19:30, en la Plaza de la Villa con Frank-T, una de las figuras más destacadas del hip hop nacional y con la presencia también de K.O. Técniko, 777.Rayquaza (Freestyle) y Dj Soker.

Imagen del cartel de Portillo Urbano. Cartel cedido a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Además de todo esto, Sergio Garrido ha montado una exposición sobre la historia del hip hop de locos, con una recreación de espacio de los 90 en la Casa de la Villa de la que ya se ha disfrutado el 30 y 31 de mayo. Jorge Méndez ha sido el creador de toda la infografía de la muestra y Sergio se ha encargado de la parte de la recreación ambiental”, explica nuestro entrevistado.

Exposición que también estará abierta este 6 de junio entre las 12:00 y las 14:30 y las 17:00 y 19:00 horas.

“No quiero quedarme con una actividad en concreto porque todo tiene su valor dentro de la programación. No sería justo”, añade nuestro protagonista.

Todo el pueblo implicado

“Estamos muy orgullosos de que esta iniciativa salga adelante en Portillo, que cuenta con 2.377 habitantes. Todo el pueblo está implicado. Nos manejamos con un carácter asociativo. Estoy muy agradecido a la Asociación de Vecinos para que también podamos contar con una paellada”, explica nuestro entrevistado.

Un día en el que se pondrá en valor el hip hop como movimiento cultural y también la cultura popular de la alfarería, de los mantecados y demás productos que son emblema en Portillo.

“La alfarería se ha volcado. El merchandising lo hará la gente del pueblo. Estoy muy agradecido a todos los colaboradores, y al Ayuntamiento de Portillo. Sin ellos, este gran evento no podría salir adelante. Además de los 20 voluntarios que van a colaborar de forma altruista”, apunta nuestro entrevistado.

Portillo se ha volcado en la celebración de un evento por el que pasarán, a buen seguro, centenares de personas.

De izquierda a derecha Julio Baticón, Julio González, José Antonio Romero (Nígar) y Marta Torrijos en la exposición de Portillo Urbano. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un evento que de “un valor incalculable”

“Se trata de un evento que no tiene precio. El valor es incalculable como la disposición de tanta gente implicada. La mitad del presupuesto la hemos logrado gracias a la colaboración de la gente. Es algo para poner en valor”, señala Nígar, que no se olvida tampoco del “apoyo” del Ayuntamiento de Portillo.

Todo en un evento “gratuito” y en el que “va a primar el carácter de comunidad, de amistad y de asociación” y en el que los artistas también han hecho un “esfuerzo económico” para acudir.

“El objetivo que nos marcamos pasa por conseguir que la gente del pueblo disfrute, que aprenda de ello y que se emocione. También que venga gente de fuera y pueda pasarlo bien con nosotros”, finaliza José Antonio Romero.

El Portillo Urbano promete en su primera edición.