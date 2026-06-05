Los futuros diseñadores de moda de la Escuela Alcazarén ultiman los detalles del gran desfile de final de curso

La Escuela Alcazarén celebrará le gran desfile de final de curso de la XV promoción del Grado Superior en Patronaje el próximo 8 de junio.

Los alumnos y alumnas del Grado Superior en Patronaje de la Escuela Alcazarén, en Valladolid, están ultimando los detalles del tradicional desfile de final de curso.

La XV promoción de este ciclo de Formación Profesional, formada por 17 alumnos, presentará una colección diseñada, de principio a fin, por ellos mismos, bajo el asesoramiento del profesorado de la escuela.

Dichas colecciones son parte del trabajo intermodular que culmina su final de ciclo. Desde las fuentes de inspiración hasta la ejecución material de cada prenda es realizado por los propios alumnos paso a paso.

El planteamiento y bosquejo de cada modelo, el diseño de la marca de la colección y también los patrones de las diferentes prendas.

Además, contarán con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada como madrina de su promoción, quien asistirá al acto el próximo lunes 8 de junio.

Al alumnado de 2º curso se le sumarán los estudiantes de 1º para mostrar una colección grupal diseñada dentro del marco 'Proyecto de inteligencia artificial, materiales biológicos y reciclados. Rediseñando el futuro de la moda: Poseia'.

El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia junto a los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La iniciativa está desarrollada junto a otros centros de formación como el CFMR Don Bosco, Solution: artículos industriales, Incuem e IDIBE Universitas Miguel Hernández.

Los estudiantes enseñarán sus diseños de tocados realizados con bioplásticos, procedentes de posidonias, recogidas por los alumnos en Elche (Alicante) y prendas producidas con trajes de chaqueta y camisas, donadas por Cáritas a la Escuela a través de la empresa Moda Re.

Al evento de este lunes han sido invitadas más de 50 empresas del sector textil, entre las que están algunas de las compañías donde los alumnos realizan sus prácticas.

El acto, que comenzará a las 18:30 en la propia Escuela, contará con la presencia también de Esther Frutos, CEO de EmasE Estudio; César González, de Mr Pulpo; Ana Gómez, técnico de Moda Re; o Alejandro Maíllo, diseñador y dueño del Atelier que lleva su mismo nombre.