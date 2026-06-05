Alejandro García Pellitero en el Día del Medio Ambiente: “Queremos que Valladolid sea más sostenible y agradable”

Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Valladolid, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año. La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972 coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente.

El objetivo principal pasa por sensibilizar a la población mundial sobre la crisis climática y, también, por impulsar la acción política y promover la conservación de nuestros ecosistemas. Valladolid también celebra esta jornada de suma importancia para el planeta.

“Es una jornada que, como ha afirmado el alcalde Jesús Julio Carnero, debe ser todos los días del año. Debemos cuidar el mundo con el que contamos y donde vivimos porque solo tenemos uno”, asegura Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Valladolid.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con él en este día tan especial para hacer un repaso a las actuaciones que ha llevado a cabo el Consistorio en los últimos tres años y las que están por llegar y también para conocer las actividades que se han programado para vivir en la ciudad del Pisuerga este 5 de junio.

“Hay varias iniciativas programadas. Actividades desde Aquavall con jornadas de puertas abiertas a las instalaciones de la potabilizadora y depuradoras o rutas por las Antiguas Arcas Reales. También en el Museo de la Ciencia y la Casa del Río para los más pequeños”, nos cuenta el edil.

Hacemos un repaso completo con él de todo ello.

Tres años de actuaciones

“En estos tres años hemos desarrollado proyectos que han supuesto una mejora cuantitativa y cualitativa para la ciudad. Intervenciones que, aunque se pusieron en marcha con los Fondos Europeos a través del Gobierno anterior, ha habido que desarrollar y ejecutar bajo nuestro mandato”, explica Alejandro García Pellitero.

El concejal de Medio Ambiente afirma que “se ha conseguido recuperar un vertedero o escombrera ilegal como era El Tomillo” para “convertirlo en un nuevo espacio de disfrute para los vallisoletanos”.

“Hemos acometido una intervención integral en toda la falda del Cerro San Cristóbal para convertirla en un nuevo parque forestal y también en Fuente El Sol con otra importante actuación de reforestación”, señala.

Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Valladolid.

El edil hace mención también a “intervenciones más pequeñas” en la trama urbana que sirven de ejemplo para “copiarlas en nuevas calles o avenidas de la ciudad” como los trabajos en la Avenida del Real Valladolid “donde se ha sustituido el cemento por una nueva mediana verde”.

O la actuación en la calle Mieses donde se ha realizado un alcorque corrido con sistemas de drenaje y se ha sustituido el césped por plantas tapizantes y acolchado de corteza de árbol como prueba de zona sostenible con menor consumo de agua y menos mantenimiento. Además, Valladolid está muy comprometida con el medio ambiente al ser Ciudad Misión con el objetivo de ser climáticamente neutra en 2030”, añade nuestro entrevistado.

Saneamiento, abastecimiento, Parquesol y nueva sede

Alejandro García Pellitero explica que “anualmente desde Aquavall se destinan 10 millones de euros para el mantenimiento de redes de saneamiento y abastecimiento de agua en la ciudad”, además de las propias en las instalaciones que potabilizan y depuran el agua”.

“Vamos a proceder a la adquisición de un nuevo motogenerador que va a aprovechar el biogás de la depuradora generado por los lodos para el autoconsumo de la estación reduciendo la factura eléctrica y la huella de carbono en la depuradora del Camino Viejo de Simancas. El lunes lo llevaremos a Junta de Gobierno para licitar la obra”, confiesa.

Además, el concejal también destaca la importancia de ese nuevo bombeo gemelo para asegurar el agua a los “25.000 vecinos que viven en Parquesol”.

“Es un barrio que, por su orografía, tiene características diferentes al resto de la ciudad. Necesita un bombeo del agua hasta la parte más alta para que el suministro sea lo más regular posible. Se ha planteado un segundo bombeo para garantizar el suministro ante cualquier avería. Se ha aprobado y licitado y el plazo de ejecución es de nueve meses por lo que será una realidad a principios de 2027”, confiesa Alejandro García Pellitero.

El concejal de Medio Ambiente también menciona, en esta conversación, la nueva sede de Aquavall que será definitiva y que “estará ubicada dentro de los terrenos propios que la empresa tiene en la calle Trilla”.

“Se va a licitar la obra en breve con un plazo de ejecución de 12 meses. El importe de la licitación será de 3,2 millones de euros y esperamos que este nuevo espacio esté listo a finales de 2027”, indica.

Otras obras de importancia

Alejandro García Pellitero nos cuenta, hablando de las inversiones en redes, que una obra importante que “va a terminar en breve” será la del Polígono de Argales, desde Arca Real al Paseo de Zorrilla, que discurre por debajo de Daniel del Olmo y que se ha llevado a cabo sin zanja.

“Lo mismo que en 2024 realizamos una intervención importante en la calle Gamazo, este año hemos rehabilitado, completamente, uno de los colectores que da servicio al barrio de Las Delicias y lo conecta con el colector principal al Paseo de Zorrilla y a la depuradora del Camino Viejo de Simancas”, cuenta el edil.

Una intervención que comenzó en 2024, que ha durado más de año, rehabilitando la calle Arca Real primero y después el tramo comprendido entre la Avenida de Madrid y el Paseo de Zorrilla por Daniel del Olmo atravesando el Polígono de Argales.

“Aquí quiero destacar que se ha hecho con tecnología sin zanja, lo que minimiza las molestias a los vecinos y reduce, a más de la mitad, los plazos de ejecución. En un mes se acabarán los trabajos y la inversión será de unos 450.000 euros en el último tramo”, asegura.

La importancia de contar con unas redes saneadas en una ciudad como Valladolid es clave para evacuar las aguas sucias de las viviendas y las pluviales de las lluvias. “Es clave tenerlas limpias y en buen estado”, señala el concejal de Medio Ambiente.

En lo que tiene que ver con el abastecimiento, otra obra importante está en La Rubia con el cambio de la tubería en la calle Doctor Mortero, que ha durado cuatro meses y está próxima a su finalización.

Alejandro García Pellitero durante la entrevista.

“Esta es otra actuación de gran relevancia porque da servicio a muchas viviendas. La duración ha sido larga por el estado de la red antigua y las acometidas a vivienda con trabajos delicados. Queremos pedir disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas”, explica nuestro entrevistado.

El agua y los ríos

El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Valladolid nos cuenta que “se ha adjudicado el contrato para empezar con la restauración del Esgueva” y que “en breve se empezarán a ver actuaciones”.

“Vamos a hacer una limpieza completa en todo el tramo urbano y una adecuación de la parte que no está encauzada desde la calle de las Aguanieves, en Santos Pilarica, y hasta la VA-20 en el límite del término municipal”, apunta.

Alejandro García Pellitero, hablando del agua, apunta que Aquavall trabaja para “seguir teniendo y mantener la mejor calidad con nuevas inversiones en el ciclo integral” también con el objetivo de “ser más eficientes”.

Destaca que el agua de Valladolid “está entre las cinco mejores de España según la OCU y que en 14 años no se ha subido la tarifa”.

Objetivos

“Queremos que Valladolid sea más sostenible y agradable para vivir. Llevamos tres años trabajando duro para ello y también buscamos dar los pasos para cumplir con los pasos como Ciudad Misión para alcanzar nuestros compromisos en 2030”, añade el concejal.

Alejandro García Pellitero no duda a la hora de afirmar que, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la ciudad “está muy bien” pero él “quiere mejorar” porque “no es conformista”.

“Buscamos conseguir una ciudad, cada vez, más habitable. Que sea más agradable para vecinos y vecinas y que siga sorprendiendo a los que nos visitan. Que los de aquí, nos sintamos orgullosos de ella”, finaliza.