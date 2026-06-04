El pequeño pueblo ideal para darse un chapuzón en su parque acuático: 400 m², 10 chorros y 7 juegos diferentes

Imagen del parque acuático Splash en Bobadilla del Campo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Bobadilla del Campo es un municipio de la provincia de Valladolid que cuenta, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 279 habitantes.

El año pasado, la localidad pucelana inauguraba un parque acuático que lleva el nombre de Splash. Cuenta con 400 metros cuadrados y también con un total de siete juegos diferentes y 10 chorros de agua.

“La idea surgió de conversaciones con mi arquitecta, Melania Calleja, y con mi amiga Lola Mayo. Creemos que está siendo un éxito y viene muy bien para poder pegarse un chapuzón cuando el calor aprieta”, asegura el alcalde de Bobadilla del Campo, Francisco Pastor.

EL ESPAÑOL de Castilla y León habla con él de un espacio que se inauguró el pasado año y que ha mejorado en este 2026 para que los pequeños se lo pasen en grande en el lugar.

Francisco y una idea

“Me defino como una persona humilde, trabajadora, inquieta y muy reivindicativa. Soy fiel a mis ideas y valores y familiar. Disfruto mucho estando con mis amigos y me defino como un luchador de los servicios públicos”, asegura, en declaraciones a este periódico, Francisco Pastor Pérez.

Él es el alcalde del municipio vallisoletano de Bobadilla del Campo. Lleva 11 como primer edil y siete como diputado provincial a sus 39 años. Es un apasionado de las rutas sobre dos ruedas que comparte, cuando las completa, a través de sus redes sociales.

“Siempre he vivido aquí, en mi pueblo. Ser alcalde significa defender a mi pueblo y tener las herramientas para poder hacer crecer al municipio y mejorar la vida de mis vecinos. Ese es mi mayor orgullo. Es una experiencia única y bonita”, añade nuestro protagonista.

Francisco Pastor, alcalde de Bobadilla del Campo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A él, desde que era pequeño, le llamó la atención la política. Siempre ha querido “ayudar a la gente desde los valores” y “centrado en esa vocación de servicio”.

“Cuando yo era pequeño no existía este parque acuático Splash. La idea surgió de conversaciones con mi arquitecta, Melania Calleja, y con mi amiga Lola Mayo. Consideraba que era positiva su creación para uso y disfrute de los niños de Bobadilla y de los pueblos de alrededor. El año pasado lo estrenamos y este lo hemos mejorado. Es gratuito”, explica el regidor.

Todo para dotar a la localidad de un espacio en el que poder darse un buen chapuzón cuando el calor aprieta.

El parque acuático Splash

“El parque acuático Splash cuenta con un total de siete juegos diferentes. Más de 10 chorros de agua, zona de césped en un entorno al estilo rústico, un depósito de 5.000 litros que cicla el agua y lo vierte también al riego por goteo de los árboles del entorno. Tiene filtros y descalcificado”, asegura nuestro entrevistado.

Cuenta con un total de 400 metros cuadrados y ese depósito de 5.000 litros se conecta a la red a través de una bomba de 5 Kw que impulsa el agua y le da presión. Dentro de dicho parque hay un botón instalado que, al pulsarlo, se pone en funcionamiento durante diez minutos.

Toda el agua se recoge en una arqueta que está en el parque, pasa por un filtro de arena y vuelve posteriormente al depósito.

Apertura del parque acuático Splash de Bobadilla del Campo en este 2026. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Empezó a funcionar el pasado año 2025 y en este 2026 lo hemos mejorado con más juegos. En el futuro instalaremos más. La inversión total asciende a unos 40.000 euros subvencionados, al 90% por la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España”, indica Francisco Pastor.

En el entorno del mismo, Bobadilla del Campo cuenta también con un parque infantil, uno de calistenia, pista de pádel y fútbol sala, frontón y una amplia zona de merendero con mesas y pérgola. Todo un complejo de ocio y deporte para pasar un gran día de verano.

Pistoletazo de salida y Bobadilla del Campo

“Este 30 de mayo hemos procedido con la apertura de este 2026. Estuvo muy bien. Pasaron por aquí más de 200 personas. Fue todo un éxito”, añade el alcalde hablando de ese parque acuático Splash que se ubica en el camino Cervillego del pueblo.

La localidad vallisoletana pasa por un “momento muy bueno”, explica el alcalde. En un “proceso constante de cambio” aunque “siempre mejorable” contando con servicios y con “emprendedores valientes” que apuestan por el lugar para “abrir su negocio”.

“Hemos luchado mucho por tener todos los servicios con los que contamos en la actualidad. Tenemos consultorio médico abierto, colegio público, dos bares, una tienda, farmacia, gasolinera y servicio de taxi. Somos un pueblo sostenible, valiente y con todos los recursos gracias a nuestra lucha diaria”, afirma el primer edil.

Sobre el futuro, nuestro entrevistado lo ve “de forma positiva” y pide “ayuda” a las instituciones para “sentar unas bases y crecer como pueblo y como comarca”.

“Deseo que Bobadilla siga siendo un pueblo de referencia, sostenible, ejemplo de gente unida y que sigamos creciendo. También que las instituciones superiores, cada una desde sus competencias, apuesten por el medio rural como motor de desarrollo y de crecimiento. Aquí es donde mejor se vive”, finaliza Francisco Pastor.