Últimas entradas para el festival más exclusivo de la Ribera del Duero: música, vino y un paseo en bici por los viñedos

Los asistentes disfrutan durante uno de los conciertos del Día Pruno en la Finca Villacreces en una edición anterior. Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Ya solo quedan las últimas entradas para la décima edición del Día Pruno, el exclusivo festival enoturístico que organiza la bodega Finca Villacreces el próximo 20 de junio y que en esta ocasión recuperará alguna de sus actividades como el paseo en bici por los viñedos o un escape room.

Al mismo tiempo, la música será una de las protagonistas de la programación, en un día que se vive en torno al vino, la bodega y sus viñedos.

Ubicados en pleno corazón de la Milla de Oro de la Ribera del Duero, el Día Pruno de 2026 recibirá al grupo Veintiuno, uno de las formaciones más en forma de este año, que ha compartido varios conciertos en la gira de retorno de La Oreja de Van Gogh.

Imagen del cartel del Día Pruno 2026 de la Finca Villacreces.

Los toledanos serán la cabeza de cartel de este día que tendrá como teloneros al grupo emergente local Bravo Maldonado.

Los vallisoletanos tratarán de conquistar al público con su sonido fresco y letras afiladas.

Finca Villacreces recuperará para esta ocasión el paseo en bicicleta por los viñedos o el escape room, dos de las actividades que sirvieron como base en la construcción de este evento, que ya ha sido premiado en varias ocasiones.

En la parte de novedades está el Taller de Perfume o una visita "diferente" por las entrañas de la bodega. Por otro lado, los asistentes podrán probar suerte en el Casino del Vino o disfrutar de la Anticata, una pequeña obra de teatro que, con mucho humor, parodia las catas de vinos.

En la entrada (75 euros en www.diapruno.com) se incluye la asistencia a los conciertos, dos actividades dirigidas a elegir, una hamburguesa gourmet con patatas, tres copas de los vinos más representativos de Finca Villacreces, café, postre y un kit de bienvenida que contiene una copa, culegacopas, pulsera y bolsa.

Paralelamente, la Finca Villacreces fletará autobuses, tanto para la ida como para la vuelta, desde Valladolid (18 euros), Tudela (18 euros), Peñafiel (15 euros) y Madrid (30 euros).

Para la realización del Día Pruno 2026, la bodega ha contado con la colaboración de la Milla de Oro-Diputación de Valladolid, Fuente Aceña Boutique Hotel, Cafés Dromedario, Cristafiel y Loison IPE.